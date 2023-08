Heute, 10:04h 3 Min.

Über anderthalb Jahre nach dem ersten Urteil im Missbrauchsprozess gegen den #ArztOhneNamen aus Berlin gibt es noch immer keinen Termin für die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht. "Das Verfahren ist noch nicht terminiert", erklärte Christina von Bothmer, stellvertretende Sprecherin der Berliner Strafgerichte, in dieser Woche auf Anfrage von queer.de. Über den Grund könne sie nichts mitteilen, wies jedoch auf eine Überlastung hin. "Aufgrund der Vielzahl der beim Landgericht eingehenden (vorrangigen) Haftsachen ist eine derartige Verzögerung in Nichthaftsachen leider nicht ganz ungewöhnlich."



Der Prozess gegen den #ArztOhneNamen hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der heute 65-jährige Inhaber einer sogenannten schwulen Kiezpraxis war am 1. November 2021 nach 22 Verhandlungstagen vom Amtsgericht Tiergarten wegen Missbrauchs eines Patienten zu einer Geldstrafe in Höhe von 36.000 Euro verurteilt worden (queer.de berichtete). Dagegen legten sowohl sein Anwaltsteam als auch die Staatsanwaltschaft Berufung ein (queer.de berichtete).



Dem Mediziner war ursprünglich in fünf Fällen vorgeworfen worden, gegen Paragraf 174c des Strafgesetzbuches verstoßen zu haben. Dieser ahndet sexuellen Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses mit maximal fünf Jahren Haft. In der Verhandlung bestritt der #ArztOhneNamen die Vorwürfe, da alle Untersuchungen medizinisch notwendig gewesen seien. Er ließ sich seit Prozessbeginn im April 2021 von drei Anwält*innen verteidigen, die für Freispruch plädierten.

Gericht sah Schuld des Arztes nur in einem Fall als erwiesen an

Ein Verfahren wurde noch während des Prozesses abgetrennt, weil die Nebenklägerin, eine trans Frau, aus psychischen Gründen nicht aussagen konnte. In einem Fall, bei dem es zwischen Arzt und Patient offenbar zu einvernehmlichem Sex in der Praxis gekommen war, plädierte auch die Staatsanwaltschaft für Freispruch. In den anderen Fällen war sie von der Schuld des Angeklagten überzeugt und forderte eine Verurteilung zu elf Monaten Haft auf Bewährung (queer.de berichtete).



Das erweiterte Schöffengericht äußerte jedoch Zweifel an den Aussagen von drei der vier mutmaßlichen Opfer und Nebenkläger und urteilte in diesen Fällen zugunsten des Angeklagten. Nur bei einem Patienten sah es den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs als eindeutig erwiesen an. Dabei hatte der Arzt während einer Analuntersuchung den Penis des Patienten bis zur Erektion stimuliert. Diese Handlung sei nicht in Einklang zu bringen mit einer medizinischen Untersuchung, so der Vorsitzende Richter in der mündlichen Urteilsbegründung.

Neue Vorwürfe nach Prozessbeginn

Die angezeigten Vorfälle liegen rund zehn Jahre zurück. Der Prozess sorgte vorab für großes Aufsehen, weil der niedergelassene Mediziner mit HIV-Schwerpunkt über Berlin hinaus bekannt ist und es Medienberichte zu weiteren Vorwürfen gegen ihn gab, gegen die er sich teils erfolgreich zur Wehr setzte (queer.de berichtete). Auch ein früherer Artikel, in dem queer.de eine Kombination aus Vornamen und dem ersten Buchstaben des Nachnamens nutzte, ließ der später in erster Instanz verurteilte Mediziner mit einer Einstweiligen Verfügung gerichtlich untersagen. Aus diesem Grund nennen wir ihn bis heute #ArztOhneNamen.



Nach Prozessbeginn berichteten Beratungsstellen von weiteren mutmaßlichen Opfern des 65-Jährigen (queer.de berichtete). Als Experte für Mpox ist der verurteilte Arzt aktuell wieder in den Medien. Schwule Magazine aus Berlin drucken Werbung für seine Praxis ab. (mize)