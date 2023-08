Kylie-Minogue-Biopic: Margot Robbie wäre ihre Wunsch-Besetzung

Kylie Minogue (li.) wünscht sich, von ihrer Landsfrau Margot Robbie gespielt zu werden (Bild: David Lopez Edwards / Warner Bros. Picture)

Nach dem "Barbie"-Erfolg könnte Margot Robbie (33) ihre australische Kollegin Kylie Minogue (55) verkörpern. Zumindest wenn es nach der Sängerin und Schauspielerin geht. In einem neuen Interview mit "E! News" verriet der Pop-Superstar, dass sie gerne von Robbie in einem Biopic über ihr Leben und ihre Karriere gespielt werden würde.



"Margot Robbie – in meinen Träumen", sagte die 55-Jährige dem Sender lachend und wies darauf hin, dass sowohl sie als auch die 33-Jährige Australierinnen seien. "Sie hätte den australischen Akzent drauf, so viel ist sicher."



Bisher wurde zwar noch kein Film über Minogue angekündigt. Das Leben und die Karriere der "Padam Padam"-Sängerin könnten sich aber für einen eignen. Die Künstlerin ist seit Mitte der Achtzigerjahren erfolgreich in den Bereichen Musik, Fernsehen und Film tätig.

Las-Vegas-Show im The Venetian Resort

Bis sich ein Filmemacher oder eine Filmemacherin entschließt, das Projekt in Angriff zu nehmen, wird Minogue ihre Lebensgeschichte mit einer bevorstehenden Las-Vegas-Showreihe (Residency) im The Venetian Resort feiern, die am 3. November im neuen Veranstaltungsort Voltaire des Hotels beginnt (queer.de berichtete).



Vergangene Woche erzählte sie Reporter*innen, darunter dem "People"-Magazin, von ihrer Entscheidung, die Residency zu übernehmen. "Ich habe mir schon vor Jahren gedacht, dass ich das machen möchte, wenn ich jünger bin, ich möchte es nicht machen, wenn ich am Ende meiner Karriere bin", sagte Minogue.

Neues Album erscheint am 22. September

Minogues neue Show soll Songs aus ihrem kommenden sechzehnten Album "Tension" (Amazon-Affiliate-Link ) enthalten und die größten Hits ihrer vier Jahrzehnte währenden Karriere abdecken. Die Show befindet sich seit fast drei Jahren in der Entwicklung und ist ihre erste Konzertreihe in den USA seit 2011.



"Ich möchte, dass es die Essenz dessen ist, was eine Kylie-Show geworden ist, also viel Glamour und Hingabe", sagte sie über das, was die Fans erwarten können. "Ich habe einige Versionen von Songs, die man noch nie gehört hat, Neuinterpretationen von Songs, was sehr aufregend ist. Live-Band und Tänzer, tolle Kostüme. Das ist die Basis – und dann werden wir sehen, welche Überraschungen wir uns noch einfallen lassen."



Sie wird der erste Headliner im Voltaire sein, einem Veranstaltungsort mit 1.000 Plätzen, der verspricht, die Grenzen zwischen einem intimen Club, einem Konzert und einem Unterhaltungsort zu verwischen. "Ich bin so dankbar, dass ich bei der Gründung dabei sein kann", sagte Minogue. "Es ist einfach so aufregend, dass wir etwas Neues schaffen werden." (spot/cw)