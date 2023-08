Heute, 12:07h 6 Min.

Die Debatte um eine gewaltsame Auseinandersetzung an einem Stand des Verbands lesbischer und schwuler Polizeibediensteter (VelsPol) sowie der LGBTI-Ansprechperson bei der Polizei auf dem Mainzer CSD reißt nicht ab.



Sowohl die LinkeListe.SDS als auch die Gruppe, die die Blockade des Standes organisiert hat, meldeten sich in umfassenden Statements zu Wort, zeigten ihr Bedauern und versuchten, sich zu erklären. Das QueerNet Rheinland-Pfalz als auch Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) verurteilten die linke Protestaktion innerhalb des CSD.

Haase: Kleine laute Gruppe gegen queere Teilnehmer

Nino Haase, der parteilose Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Hauptstadt, wandte sich mit einer Videobotschaft auf Instagram an die Öffentlichkeit und kritisierte den linken Protest im Rahmen der Demonstration. Der CSD sei von einer "kleinen, lauten Gruppe" gestört worden, die aufgrund des Standes der queeren Polizei-Vereinigung "gegen die queeren Teilnehmer des CSDs" protestiert habe – und das, nachdem es in Mainz eine Woche lang um die individuelle Sicherheit queerer Menschen gegangen sei.



Der Protest sei dann von verbalen Auseinandersetzungen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen übergegangen. Körperliche Übergriffe nannte Haase "überhaupt nicht akzeptabel". Auch das "generelle Abwerten von einzelnen Gruppen bei uns in der Gesellschaft" verurteilte der Oberbürgermeister mit Blick auf Menschen aus der queeren Community einerseits als auch die Polizei andererseits. Als Landeshauptstadt Mainz stehe man an der Seite dieser Gruppen. Übergriffe und Proteste, die "generell, pauschal einzelne Gruppen abwerten" seien "nicht zu akzeptieren, "Gewalt schon gar nicht".



Blockierer*innen: Eigener Anspruch an Aktion gescheitert



Die Gruppe, die die Blockadeaktion aus einem antikapitalistischen Block heraus durchgeführt hatte, weist darauf hin, dass sie und nicht die LinkeListe.SDS Mainz verantwortlich sei. Man habe auch keine personellen Überschneidungen mit der linken Hochschulgruppe. Die Blockierer*innen sprechen in ihrer Stellungnahme von einem kurzen Gerangel, in dessen Verlauf eine Frau, die "ihren Protest gegen unsere Aktion ausgedrückt hatte", mit einem "Schlag zum Gesicht leicht verletzt" worden sei. Die schlagende Person – die ehemalige Co-Vorsitzende der Linken Mainz, Aylin Gümüş – habe sich zuvor spontan mit der Aktion der Blockierer*innen solidarisiert.



"Wir selbst sind darüber bestürzt und wir wünschen der Betroffenen rasche Genesung." Man wolle sich an Spekulationen darüber, wer zuerst geschlagen habe, nicht beteiligen. Der Schlag sei nicht zu rechtfertigen, es handele sich aber "nach allem, was wir wissen, um eine Affekt-Reaktion" in einer unübersichtlichen und von Gümüş wohl als bedrohlich empfundenen Situation. "Wir bedauern, dass die Situation sich überhaupt so entwickeln konnte", schreiben die Blockierer*innen, die sich selbst als überwiegend transgeschlechtlich und transweiblich charakterisieren.



Die Blockade sei rein symbolisch gewesen und habe niemanden davon abgehalten, den Stand zu betreten. Zu der zugespitzten Lage sei es dann gekommen, nachdem Polizist*innen die Blockierer*innen abgedrängt und andere CSD-Teilnehmer*innen sich mit den queeren Polizist*innen solidarisiert hatten, "indem sie unsere Transparente mit ihren eigenen Fahnen und Bannern verdeckten".



Kritisiert wird, dass von dieser Personengruppe aus versucht worden sei, ein Banner der Blockierer*innen herunter zu reißen. "Auch im weiteren Verlauf erlebten wir Einzelne Menschen der Gegenseite als aggressiv, bedrängend oder beleidigend", was man bereits aus einer ähnlichen Aktion aus dem vergangenen Jahr gekannt habe. Aus dem gegenseitigen Verdecken von Bannern habe sich dann "eine sehr konfrontative Eigendynamik" entwickelt, die "wir nicht vorhergesehen hatten".



Der eigene Anspruch an die Aktion sei gescheitert, besonnen zu bleiben und keine Eskalation zu provozieren, was man inklusive des entstandenen Eindrucks reflektieren und aufarbeiten müsse. Trotz aller Unterschiede sei man gemeinsam "von dem alarmierenden Anstieg queerfeindlicher Gewalt und Politik betroffen", wolle sich nicht spalten lassen.



Darstellungen, wonach "sogenannte Linksextreme in einem Konflikt mit der queeren Community" stünden oder dass es gar eine linke Gegendemonstration gegeben hätte, halte man für fatal. "Ein Hufeisen-Framing, das den rechten Vernichtungswunsch gegen queeres Leben mit dem inner-queeren Streit über linke Themen zusammenwirft", weise man zurück.

Ein Wort in eigener Sache

Hinter gutem Journalismus stecken viel Zeit und harte Arbeit – doch allein aus den Werbeeinnahmen lässt sich ein Onlineportal wie queer.de nicht finanzieren. Mit einer Spende, u.a. per oder Überweisung, kannst Du unsere wichtige Arbeit für die LGBTI-Community sichern und stärken. Abonnent*innen bieten wir ein werbefreies Angebot.

Linke Liste: Kennen Gümüş' vollen Einsatz gegen Diskriminierung

Die LinkeListe.SDS Mainz hat sich ebenfalls in einem sehr ausführlichen Statement zu Wort gemeldet. In der "ohnehin bedrängenden Situation" rund um den Stand der queeren Polizist*innen habe man das Auftreten einzelner Personen "auch aus der CSD-Orga" als "aggressiv" wahrgenommen. Auch aus Sicht der Hochschulgruppe habe es Versuche gegeben, Transparente herunterzudrücken. Queeren Protestierenden sei ihre Queerness abgesprochen worden.



Aylin Gümüş, nicht Teil der Hochschulgruppe, sei als Reaktion auf das Bedrängen von Aktivist*innen deeskalierend dazwischen gegangen und habe versucht, "den Abstand zwischen beiden Seiten aufrechtzuerhalten". Dabei sei ihr Gesicht aus nächster Nähe von der später geschlagenen Frau gefilmt worden, was die Linken-Politikerin "weder durch Aufforderungen noch durch Wegdrehen verhindern konnte".



Als Gümüş versucht habe, das Smartphone fortzuschieben, habe sie von der Filmenden einen Faustschlag ins Gesicht bekommen, woraufhin sie "im Affekt" zurückgeschlagen habe. Das sei in den kursierenden Videos von der Situation auch klar zu erkennen, meint die Gruppe. Der Schlag von Gümüş wiederum sei "eine sicher unangemessene Reaktion". Sie könne im Affekt passieren, dürfe das aber eben nicht.



Gümüş habe man in der Vergangenheit stets voller Einsatz gegen Diskriminierung und für eine bessere und gerechtere Gesellschaft erlebt. Diese Einschätzung habe man auch weiterhin. Und: Beide an der Auseinandersetzung beteiligte Personen seien queer, Queerfeindlichkeit läge nicht vor, betonen die linken Student*innen.



Die Gruppe verwehrt sich außerdem dagegen, dass der Demonstrationsblock als Protest gegen den CSD interpretiert wird. Kritik, wonach eine nicht rein queere Gruppe den Charakter eines CSDs habe vorschreiben wollen, entgegen die Linken: "Diese Aussage nimmt nicht-queere Personen aus der Verantwortung, sich mit gesellschaftlichen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnissen auseinander zu setzen und Positionen zu entwickeln." Für das kommende Jahr wünsche sich die Gruppe einen CSD ohne handgreifliche Eskalationen innerqueerer Konflikte.



QueerNet: Linke und Antifa spalten die Community



Die Sprecher*innen des QueerNet Rheinland-Pfalz hingegen verurteilten die Blockadeaktion und das Vorgehen der Linken, die Gewalt und die "Verhinderung von demokratischem Diskurs" scharf. Den Protestler*innen warfen sie aggressive verbale Ablehnung der Polizei vor. Nur durch das "beherzte und schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte" sei eine direkte Blockade des Polizeistandes verhindert worden.



"Die Protestierenden waren trotz mehrfacher Aufforderung auch von CSD Teilnehmer*innen nicht bereit die Transparente zu entfernen und damit den ungehinderten Zugang zum lnfostand zu gewährleisten", beklagen die Vereinssprecher*innen. Dann sei es zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine als Ordner*in gekennzeichnete Person gekommen. Es sei versucht worden, der Person beim Filmen des Geschehens das Handy aus der Hand zu reißen. Und: "Als sie dieses abwehrte, bekam sie einen Faustschlag ins Gesicht, wobei ihre Brille herunterfiel", stellt sich dem QueerNet die Situation anders dar als den Linken.



Die Aktion sei auch inhaltlich falsch. Gerade die rheinland-pfälzische Polizei habe sich in den vergangenen zehn Jahren aufgemacht, "die eigene homo- und transfeindliche Vergangenheit aufzuarbeiten". Diskriminierung versuche man, durch Aus- und Weiterbildung aufzulösen. Jeder Erfolg sei von der queeren Community "in jahrzehntelangen Auseinandersetzungen durch beharrliches Überzeugen und durch Zusammenhalt bei aller Unterschiedlichkeit" erkämpft worden.



Die Aktivitäten des SDS, der Linken und "der sog. 'Antifa'" spalten die queere Community, findet man beim QueerNet. Man fordere die Partei Die Linke und den SDS auf, sich für den gewalttätigen Vorfall bei der Ordnerin zu entschuldigen und ihr eine Wiedergutmachung anzubieten. Zudem solle sich schriftlich bei den Veranstalter*innen, bei den queeren Polizist*innen und der LGBTI-Ansprechperson der Polizei entschuldigt und zugesichert werden, dass künftige Blockaden unterblieben. (jk)