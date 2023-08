Tom Daley will für Sohn zu Olympia zurückkehren

Heute, 15:59h 2 Min.

Der britische Turmspringer Tom Daley hat zwei Jahre nach seinem Olympiasieg bei keinem sportlichen Event mehr teilgenommen. Doch das soll sich jetzt ändern: In sozialen Netzwerken erklärte der 29-Jährige an, er könne sich mit seinem Karriereende nicht abfinden.



Der Sinneswandel ereignete sich demnach bei Besuch des "Olympic and Paralympic Museum" im amerikanischen Colorado Springs. Er sei dort von Emotionen übermannt worden und habe geweint, als er ein Video über die Olympischen Spiele gesehen habe. "Als mein Sohn Robbie dann zu mir sagte: ,Papa, ich möchte dich bei den Olympischen Spielen tauchen sehen', hat das in mir neues Feuer in mir entfacht. Ich möchte sehen, wo mich das hinführt", so Daley. Er sei einfach nicht bereit, zum Sportrentner zu werden. Sein Ziel seien die Olympiade 2024 in Paris. "Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber man soll niemals nie sagen."

Sollte sich Daley für die Pariser Sommerspiele qualifizieren, wäre das bereits seine fünfte Olympiateilnahme. Sein Debüt hatte er als 14-Jähriger 2008 bei den Spielen in Peking. 2012 in London und 2021 in Tokio holte er jeweils eine Bronzemedaille im Zehn-Meter-Einzelturmspringen, 2016 dazu kam ein weiterer dritter Platz im Zehn-Meter-Synchronschwimmen hinzu. Seinen größten Erfolg feierte er 2021 aber im Synchronschwimmen: Er holte mit seinem sportlichen Partner Matty Lee Gold (queer.de berichtete).

Privat läuft es derzeit gut: Seit 2014 lebt er bereits mit dem amerikanischen Drehbuchautor und Oscarpreisträger Dustin Lance Black zusammen. 2015 verlobten sie sich und 2017 gaben sie sich bei einer Hochzeitszeremonie in England das Ja-Wort. Eine Leihmutter brachte 2018 ihren ersten Sohn auf die Welt. Dieser Frühjahr wurde der zweite Sohn geboren.



Es gibt aber auch Probleme: So muss sich Dustin Lance Black in London vor Gericht verantworten, weil er eine lesbische Partyveranstalterin angegriffen haben soll. Er hat auf nicht schuldig plädiert (queer.de berichtete). (cw)