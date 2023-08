Münster: Unbekannter wirft trans Frau Barhocker an den Kopf

Heute, 05:20h 1 Min.

Transfeindliche Gewalt in Münster: Wie die Polizei der westfälischen Stadt am Donnerstag meldete, hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Mittwochmorgen eine trans Frau in einer Bar an der Hörsterstraße mit einem Barhocker angegriffen.



Nach Aussage der 25-Jährigen habe sie zum Tatzeitpunkt um 4.11 Uhr ihre Getränke bezahlen und das Lokal verlassen wollen. Im Eingangsbereich der Bar sei ihr von hinten ein Barhocker an den Kopf geworfen worden. Daraufhin sei sie zu Boden gestürzt und habe sich leicht verletzt. Beim Aufstehen erkannte sie den Täter als einen ihr unbekannten Mann, der sie zuvor bereits an der Theke transfeindlich beleidigt hatte.



Die 25-Jährige beschreibt den Täter als circa 1,80 Meter groß, Anfang 30, mit blauen Augen und blonden Haaren. Er trug eine schwarze Cap, Jacke und Hose. Zeug*innen erinnern sich zudem an einen weißen Aufdruck auf der Cap.



Weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0251) 275-0 bei der Polizei Münster zu melden. (cw/pm)