Magdeburg: "Reichsbürger" demonstrieren parallel zum CSD

Symbolbild: Demonstration von "Reichsbürgern" und anderen Rechtsextremen für die Wiedereinführung der Monarchie 2020 in Potsdam (Bild: IMAGO / Camera4)

Unter dem Motto "Heimath und Weltfrieden" (Originalschreibweise) rufen sogenannte Reichsbürger am 19. August 2023 zu einer Demonstration in Magdeburg auf. Am selben Tag findet in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt der Christopher Street Day statt.



Die Magdeburger Polizei bestätigte auf Anfrage der "Volksstimme" (Bezahlartikel) eine entsprechende "Anmeldung durch eine Privatperson". Laut Aufrufen im Internet wollen die "Reichsbürger" bei ihrer Veranstaltung "erstmalig seit 1918 die Flaggen der 25 +1 Bundesstaaten" zeigen. Sogenannte Reichsbürger bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und erkennen ihre Rechtsordnung nicht an. Etwa 23.000 Menschen gehören laut dem Verfassungsschutz bundesweit der Gruppierung an.

"Reichsbürger"-Versammlung auf CSD-Route

Stattfinden soll die Versammlung der Demokratiefeinde auf dem Magdeburger Domplatz, über den auch die CSD-Demonstration führen soll. Über Auflagen der Polizei ist laut "Volksstimme" bislang nichts bekannt.



Der CSD Magdeburg steht in diesem Jahr unter dem Motto "Akzeptanz jetzt, auch wenn was dazwischenkommt". Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter*innen rund 8.000 Teilnehmer*innen. Die Demoparade beginnt um 12 Uhr auf dem Alten Markt und führt dorthin zurück. Bis zum späten Abend findet auf dem Alten Markt das CSD-Straßenfest statt. Der Domplatz liegt nur einige hundert Meter entfernt. (mize)