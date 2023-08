Heute, 11:45h 6 Min.

Im Nachgang der körperlichen Auseinandersetzung beim CSD Stuttgart und der Schläge gegen den Versammlungsleiter Detlef Raasch und einen Polizeibeamten bemühen sich die Organisator*innen des CSD um eine differenzierte Einordnung, verurteilen aber auch den Einsatz körperlicher Gewalt. Die Attacke, bei der Raasch leicht verletzt wurde, habe im Rahmen eines Handgemenges stattgefunden.



Zu dem Handgemenge war es gekommen, nachdem eine Gruppe Linker aus einem antikapitalistischen Block heraus den Wagen der CSD-Organisator*innen blockieren wollte. Damit wollten die Aktivist*innen gegen den Kurs der Interessengemeinschaft CSD Stuttgart protestieren, die den Freiburger CSD im Juni für dessen linke und antifaschistische Ausrichtung kritisiert hatte (queer.de berichtete). Zudem war den Protestierenden die Teilnahme der CDU sowie von Konzernen ein Dorn im Auge. In der darauf folgenden Auseinandersetzung, an der auch Polizeikräfte beteiligt waren, wurde Raasch vermutlich durch einen Stoß mit dem Ellenbogen leicht am Unterkiefer verletzt.



Unterdessen distanzierte sich ein Stuttgarter Antifa-Bündnis von der Blockade des Wagens als Aktionsform. Das Antifa-Plenum beklagt zudem eine falsche mediale Darstellung und Gleichsetzung des Konflikts mit queerfeindlichen Übergriffen. Auch die Antifaschist*innen gehen davon aus, dass es keinen gezielten Angriff gegen Raasch gab.

CSD-Ausrichter: Müssen uns nicht verhauen um Punkt zu machen

Die Interessengemeinschaft CSD Stuttgart schreibt in ihrer Stellungnahme zu dem Eklat: "Als Detlef Raasch Menschen aus der Gruppe aufforderte, den Platz freizumachen, kam es zu einem Handgemenge mit einer Person. Dabei wurde Detlef mit einem Ellenbogen am Kinn getroffen und dadurch leicht verletzt. Er meldete den Vorfall daraufhin an zwei Polizist*innen, die sich in der Nähe befanden und die Ermittlungen aufnahmen." Man verurteile den Einsatz körperlicher Gewalt aufs Schärfste und lehne Gewalt in jeglicher Form ab.



"Wir können über alles diskutieren, aber Gewalt hat auf unserem CSD keinen Platz!" wird Raasch in der Stellungnahme zitiert. "Stonewall war ein Aufstand und ist eindeutig antifaschistisch. Wir stehen in der Tradition dieses Aufstandes. Das heißt aber nicht, dass wir uns gegenseitig verhauen müssen, um einen Punkt zu machen." Der Vorfall mit einer Person, die "dem Anliegen unseres Vereins eigentlich nahesteht", sei "irritierend, bedauerlich und schädlich für die gemeinsamen gesellschaftlichen und politischen Ziele unserer Community".



Gleichzeitig nehme man die vorgebrachte Kritik über die Teilnehmenden am CSD "sehr ernst". Auch die Kritik zu der öffentlichen Absage der Teilnahme des Stuttgarter CSD-Teams am Freiburger CSD in Freiburg habe man gehört. Man werde dies und das weitere Vorgehen in der Rückschau auf die Saison gemeinsam bewerten. Der Vorfall ändert aber nichts an der Freude der Organisator*innen über den so großen Stuttgarter CSD 2023, die denn auch ein "überragend positives Fazit" zogen. Auf Facebook schrieb Raasch zudem: "Mir geht es soweit gut. Wir wollen den Zwischenfall nicht überbewerten."



Gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" hatte Raasch betont, dass Antifa nicht gleich Antifa sei, man müsse "ganz genau differenzieren". So hätte es aus der Antifa-Bewegung Teilnehmende am CSD gegeben, die sich "korrekt" und "ohne Randale verhalten haben". Raasch ist denn auch gegen eine Ausgrenzung der Antifa – und sogar gegen die Forderung, künftig mitgeführte Plakate einer Inhaltskontrolle durch Mitorganisator*innen zu unterziehen. Das könne man aufgrund der geltenden Meinungsfreiheit nicht tun.



Die Polizei habe der Online-Wochenzeitung "Kontext" gegenüber zudem erklärt, dass "nach bisherigem Kenntnisstand keine Hinweise auf einen Hinterhalt oder eine generalstabsmäßig geplante Aktion vorlägen". Man werte nun Videomaterial vom Tag aus.

Antifa: Blockade "nicht unsere Aktionsform"

Das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart und Region glaubt laut Mitteilung ebenfalls, dass es zu dem Schlag gegen Raasch im Laufe eines Gerangel gekommen sei. Den Verletzten wünsche man eine rasche Genesung. Die Polizei habe auf die Situation "maßlos und vor allem gewaltvoll" reagiert, beklagt das Antifa-Plenum. Die Blockade des Wagens der Interessengemeinschaft allerdings "war nicht unsere Aktionsform", und zwar auch wenn die Gruppe es "ebenfalls befremdlich" finde, dass die Ausrichter*innen "Parteien wie der CDU mit ihrer Beteiligung eine Bühne gibt" und dass "sich der CSD immer mehr zu einer Werbeveranstaltung großer Konzerne" sowie zu einer "großen Party" entwickele.



Kritik übt das Antifa-Plenum an der medialen Darstellung in Stuttgart. So sei letztlich auch durch überregionale Medien ein Narrativ übernommen worden, wonach vermummte Antifaschist*innen oder eine Jugendantifa "gezielt den Sprecher des CSD oder sogar den ganzen CSD angegriffen" hätten. Auch sei die Auseinandersetzung mit queerfeindlichen Übergriffen gleichgesetzt worden.



"Zur Erinnerung: Rechte, religiöse Fundis o.ä. greifen Menschen an für Merkmale oder Identitäten, die ihnen nicht passen. Das kann eine Hautfarbe sein oder eben (vermutete) Homosexualität, Trans-Identität usw." Vertreter*innen solcher Positionen reichten "von nicht wenigen CDU-ler:innen bis hin zu militanten Faschist:innen". Wer das mit einer "höchstwahrscheinlich zufälligen" Verletzung einer Person am CSD in einem Gerangel vergleiche, mache vor allem eines: "Man verharmlost und relativiert homophobe und queerfeindliche Gewalt."



Es seien Antifaschist*innen gewesen, ruft die Antifa-Vernetzung in Erinnerung, die mit Protesten dafür gesorgt hätten, dass "die christlichen Fundamentalist:innen und Faschos, die Jahrelang am Marienplatz standen und gegen den CSD protestiert haben, ihre menschenverachtende Propaganda" eingestellt hätten.



FDP-LGBTI-Vereinigung: "Beschwichtigung und Verständnis war gestern"



Der Bundesvorsitzende der Liberalen Schwulen, Lesben, Bi, Trans und Queer in der FDP (LiSL), Michael Kauch, hat für solche Ausführungen wenig Verständnis. Er forderte mit Blick auf die Ereignisse in Stuttgart und Mainz ein "Stopp-Schild für erneute linksradikale Gewalt" auf dem CSD durch die Community. Die "Gewalt und Ausgrenzung" durch Linksradikale bei den CSDs eskaliere.



"Es reicht – und zwar sowohl mit der steigenden homo- und transfeindlichen Hassgewalt durch Rechtsradikale und Islamisten als auch mit Gewalt und Blockaden von Linksradikalen auf den CSDs – wohlgemerkt oft von Linksradikalen verübt, die nicht einmal der LSBTIQ-Community angehören", so Kauch.



"Für die Weltrevolution" empfehle er den Störer*innen die Anmeldung einer eigenen Demonstration. Den friedlichen Einsatz für die Bürger- und Menschenrechte der Engagierten bei den CSDs sollten sie nicht weiter angreifen. Die FDP-Vereinigung wünsche den Gewalttäter*innen "die ganze Härte des Rechtsstaats", keine Beschwichtigung und kein Verständnis.



Bereits am Montag hatte der Oberbürgermeister der baden-württembergischen Landeshauptstadt, Frank Nopper (CDU), den Vorfall "schockierend, irritierend und scharf zu verurteilen" genannt. Niemand habe das Recht zu Gewalt gegenüber queeren Menschen – "Rechtsextremisten nicht und Linksextremisten auch nicht". Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, dessen Wahlkreis in Stuttgart liegt, hatte auf Twitter geschrieben: "Wir feiern unseren CSD Stuttgart so, wie wir's wollen, und müssen keine radikale Linke um Erlaubnis fragen."



Einsatzkräfte der Polizei drängten die Blockierer*innen am Samstag ab und stellten im Innenhof des Neuen Schlosses die Personalien von insgesamt 17 Personen fest. Sie wurden anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt und erhielten Platzverweise. Auf dem Weg vom Schlossplatz zum Innenhof solidarisierten sich Sympathisant*innen aus der Antifa-Szene mit den Blockierer*innen und griffen nach Angaben der Polizei Einsatzkräfte an.



Im Zusammenhang mit dem Angriff auf Detlef Raasch wurde eine 26-jährige Frau wegen des Verdachts auf Körperverletzung vorläufig festgenommen. Sie steht außerdem im Verdacht, einen Polizeibeamten angegriffen und leicht verletzt zu haben. Die 26-Jährige wurde nach Feststellung der Personalien ebenfalls wieder auf freien Fuß gesetzt und erhielt einen Platzverweis. (jk)