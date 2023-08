Nach Infektion: Madonna stellt neue Tourtermine in Aussicht

Heute, 10:27h 2 Min.

Madonna (64) hat sich nach ihrer Infektion erneut bei Instagram zu Wort gemeldet. "Danke euch noch einmal für die unglaubliche Unterstützung und die Geduld in den vergangenen Wochen", schrieb die Musikerin in einer Story. Sie freue sich, dass die verschobenen Tourdaten in den nächsten Tagen bekannt gegeben würden. "Ich sehe euch bald zu einer wohlverdienten 'Celebration'!"



Die 64-Jährige hätte sich eigentlich auf ihrer "Celebration"-Tour befinden sollen, musste sich aufgrund einer Infektion jedoch ausruhen. Am 15. Juli wollte sie die Tour in Kanada starten. Die Konzerte in Nordamerika werden jedoch neu terminiert, im Oktober soll die Tournee dann in Europa beginnen. Unter anderem auch für Köln und Berlin sind Auftritte gelistet.

Ende Juni war die Sängerin in ein New Yorker Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde sie auf der Intensivstation künstlich beatmet. Ihr Manager Guy Oseary (50) teilte damals mit, dass Madonna "eine schwerwiegende bakterielle Infektion entwickelt" habe, "die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation geführt hat" (queer.de berichtete).

Madonna: Familie ist "die beste Medizin"

Ende Juli schrieb Madonna bei Instagram: "Liebe von Familie und Freunden ist die beste Medizin" (queer.de berichtete). Vor einem Monat habe sie das Krankenhaus verlassen und könne reflektieren. Als es ihr schlecht ging, habe sie eine Seite an ihren Kindern entdeckt, die sie noch nie zuvor gesehen habe. Als Mutter könne man sich wirklich in den Bedürfnissen seiner Kinder und dem scheinbar endlosen Geben verlieren. "Als es hart auf hart kam, waren meine Kinder wirklich für mich da." Das habe für sie den Unterschied gemacht. (cw/spot)