Berlin: Homofeindlich beleidigt, mit Böllern beworfen und geschlagen

Heute, 10:41h 2 Min.

Wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung mit homophobem Hintergrund am Freitagabend in Berlin-Mitte ermittelt nun der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.



Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeug*­innen sollen sich eine 15-jährige Jugendliche und ein 18-jähriger Heranwachsender gegen 18.50 Uhr in der Schillingstraße aufgehalten haben, als sie aus einer Gruppe heraus homofeindlich beleidigt und bedroht worden sein sollen.

Um einer Auseinandersetzung zu entgehen, sollen die beiden in die Holzmarktstraße weitergelaufen sein. Dorthin soll sie die Gruppe verfolgt und plötzlich mit Feuerwerkskörpern beworfen haben. Der 18-Jährige soll zudem mit einem Faustschlag attackiert worden sein, konnte diesem jedoch ausweichen. Als die 15-Jährige und ihr Begleiter in einem Wohnhaus Schutz suchten, flüchtete die Gruppe unerkannt. Sowohl die 15-Jährige als auch der 18-Jährige blieben unverletzt.



Die Ermittlungen dauern an. Nähere Angaben zu den Tatverdächtigen wurden im Polizeibericht nicht gemacht.

Berliner Polizei für queerfeindliche Gewalt sensibilisiert

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über queerfeindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (cw/pm)