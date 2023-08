Hysterische "schwule Friseure" und ein Mord

Von

"And I want you to know, I am my hair." Auf ihrem Album "Born This Way" vergleicht Lady Gaga ihr Haar mit der eigenen künstlerischen Selbstentfaltung. In die gleiche Kerbe schlägt das britische Filmdebüt "Medusa Deluxe". Regisseur Thomas Hardiman verneigt sich darin tief vor der Haarkunst und zelebriert die Extravaganz von Frisuren.



Zugunsten dieser ästhetischen Hommage hält sich der Mystery-Film narrativ sehr reduziert: Ein Teilnehmer eines Friseurwettbewerbs wird tot aufgefunden, man habe ihn skalpiert, heißt es. Konkurrenzgedanken und Misstrauen sticheln sich gegenseitig an – hat doch jede*r ein Motiv, sind doch plötzlich alle Anwesenden in dem verwinkelten Industriegebäude verdächtig. Die Polizei ist bereits zu Beginn des Films anwesend, hält sich jedoch im Hintergrund und tritt nie als kompetente Ermittlungsinstanz auf. Es entspinnt sich ein dürftiger "Whodunnit"-Fall ohne Detektivfigur, der oft nur – oder gerade: – durch seine Visualität funktioniert.

Ein Film über Haarschnitte fast ohne filmische Schnitte



Poster zum Film: "Medusa Deluxe" gibt es seit 4. August 2023 exklusiv als Video on Demand auf MUBI

Es ist imposant wie ironisch, dass ein Film über Haarschnitte weitestgehend ohne filmische Schnitte auskommt. Robbie Ryan verfolgt die Charaktere mit seiner Kamera in 40-minütigen Fahrten und 4:3-Format durch die verwinkelten Fluren, Räume und Treppen des Industriegeländes -- und das ohne einen einzigen Schnitt. Dies beeindruckt, weil die Kamera hier sichtbar in die Erzählung eingreift: Sie deckt wörtliche und tätliche Reaktionen auf Gespräche auf, folgt Blicken und Intuitionen von Charakteren und trifft Entscheidungen über die Relevanz des Gezeigten, indem sie sich in einem Fluss aktiv zu- und abwendet.



Das Drehbuch lässt ebenjene Komplexität schmerzlich vermissen. "Medusa Deluxe" fehlt oft das Gefühl für das eigene Tempo. Was die reduzierte Musikgestaltung und der limitierte Bildausschnitt an einer Atmosphäre der Isolation und Beklemmtheit erzeugen, zerstört die stockende Informationsvermittlung weitgehend. Die Charaktere folgen in einer fantasielosen Unter-, hauptsächlich aber in der hysterischen Überzeichnung dem Klischee der hysterischen "schwulen Friseure", was eine emotionale Identifikation verunmöglicht.

Die Entstehung und Zerstörung von absurd-kreativen Frisuren

Schon bald zeigt sich, dass sich hinter der Fassade ein langweiliger Kriminalfall ohne raffinierte Kniffe und einer Freude an der Täuschung verbirgt. "Medusa Deluxe" fehlt es an inhärenter Dynamik. Das Mordopfer wird visuell bis zum Ende ausgespart, es kursieren nur die Gerüchte über den Getöteten. Statt sich die begrenzte Lokalität des Mordes im Stile von Agatha Christie zunutze zu machen, versinkt die Frage, wer den Mord begangen hat, letztendlich in ebenjenem Desinteresse dem eigenen Narrativ gegenüber.



Das ist verzeihlich, betrachtet man das erklärte Ziel des Films, die Kunst des Haarstylings auf die große Leinwand zu zaubern. Hier strahlt "Medusa Deluxe" eine großartige Anziehungskraft aus, der Entstehung und Zerstörung von absurd-kreativen Frisuren in ihrem Prozess beizuwohnen. Frisuren wie die "georgische Fontange" steuerte Stylist Eugene Souleiman bei, der bereits mit Lady Gaga an ihren Haarkunstwerken arbeitete. Es zieht wahrlich in den Bann, die Haarkreationen in den ellenlangen Plansequenzen zu beobachten: Das Spiel aus Licht- und Schattenkontrasten, aus Konträr- und Komplimentärfarben, aus Luft und Feuer. Das ist eine eigene visuelle Poetik.

Infos zum Filmft



Medusa Deluxe. Drama. Großbritannien 2022. Regie: Thomas Hardiman. Cast: Anita-Joy Uwajeh, Clare Perkins, Darrell D'Silva. Laufzeit: 101 Minuten, Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch )optional). FSK 12. Seit 4. August 2023 exklusiv als Video on Demand auf MUBI