Nach Brust-OP: Harald Glööckler klagt über Mega-Hoden

Wer für RTLzwei arbeitet, muss die wirklich wichtigen Fragen stellen… (Bild: Screenshot RTLZWEI)

Heute, 10:14h 3 Min.

Modedesigner Harald Glööckler klagt in seiner Realityshow über eine unangenehme Nebenwirkung seiner Brust-Operation in Düsseldorf. Die OP, die seine Brüste männlicher wirken lassen sollen, sorge für Schmerzen im Genitalbereich: "Heute Morgen hat es schon gebrannt wie Feuer, also beim Laufen." Er fühle sich wie ein Brett, sagte der 58-Jährige in der fünften Episode von "Herr Glööckler sucht das Glück", die am Mittwochabend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr bei RTLzwei ausgestrahlt werden wird. Also so richtig toll mit Laufen ist es nicht und dann habe ich da unten einen Ballon hängen, [...] mit dem kann ich auch kaum laufen", erklärt er.



"Wenn man sich Fett absaugen lässt, bekommt man erst Flüssigkeit in den Körper injiziert, um das Fett zu lösen und das muss ja irgendwie raus", so Glööckler. "Eine der unangenehmen Situationen ist dann, dass im Schritt plötzlich alles viel größer aussieht."

"Alles wird monströös"

Weiter berichtet Glööckler: "Der Hodensack war angeschwollen – mit Wasser, weil das Wasser nach unten drückt. Dadurch schwillt der Penis und der Hodensack an – alles wird monströs." Es tue nicht wirklich weh, aber es brenne.



Der Arzt habe ihm deshalb zu einem Hodenbänkchen, auf das er seine Hoden in liegender Position platzieren soll, geraten. Sein Penis, so verrät der 58-Jährige, sei noch "schwarz", werde aber von oben nach unten wieder heller. Sein Arzt spricht von einer normalen Nebenwirkung.

Was treibt Herr Glööckler mit Herrn Lehmann?

In der sechsten und vorerst letzten Folge seiner Sendung, die RTLzwei am Mittwochabend um 21.15 Uhr zeigt, verrät Glööckler beim Fadenziehen, ob er mit dem Ergebnis der Operation zufrieden ist. Doch dann geht es gleich weiter nach Las Vegas: Er folgt er dabei einer Einladung seiner neuen Flamme Marc Lehmann und dessen Mutter. Lehmann, ein CDU-Kommunalpolitiker aus Berlin, gehört nach Glööcklers Trennung von seinem langjährigen Partner zu dessen engsten Vertrauten, was Spekulationen ausgelöst hat (queer.de berichtete).



Sündigen Glööckler und Lehmann beim Besuch der "Sin City"? (Bild: RTLZWEI)

Mit der sechsten Folge endet die erste Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück". Noch ist unklar, ob es mit der Realityshow weitergeht – quotenmäßig lief die Sendung bei RTLzwei eher mau (queer.de berichtete). Möglicherweise entscheiden die (geheimen) Aufrufzahlen im Streamingportal RTL+, ob eine weitere Staffel produziert wird. RTL+ zeigt zahlenden Abonnnent*innen die Folgen bereits eine Woche vor Erstausstrahlung. Die Vorgängershow "Pompöös! Die fabelhafte Welt des Harald Glööckler" konnte letztes Jahr im RTL-Hauptprogramm nicht punkten und wurde nur im Samstagnachmittagsprogramm zu unauffälligen Quoten gezeigt. (cw)