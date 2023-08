Berlin: CuraDomo sucht Pflegefachkraft w/m/d und Pflegekräfte

Heute, 11:06h 2 Min.

Möchten Sie in einer queeren WG arbeiten? Gehören Sie zur LSBTIQ* Community? Haben Sie Lust und Freude daran, in einer neu entstehenden Wohngemeinschaft Bewohner*innen zu betreuen und zu pflegen? Macht es Ihnen Spaß den Alltag gemeinsam mit den Bewohner*innen zu gestalten?



Wir suchen Mitarbeitende für die erste deutsche queere Wohngemeinschaft in Berlin, die im September 2023 im Lebensort Vielfalt am Südkreuz in Berlin Schöneberg eröffnet wird.



Der Pflegedienst CuraDomo wurde im Dezember 2019 mit dem Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt ausgezeichnet und Anfang 2023 im Rahmen der Rezertifizierung erneut. Seit 2012 betreuen wir homosexuelle Männer, die in einer Wohngemeinschaft in Berlin Charlottenburg leben. Wir kooperieren mit der Schwulenberatung Berlin gGmbH.



Wir bieten Ihnen:

● ein diverses Team, dem ihre Meinung wichtig ist und in dem ihre eigenen und persönlichen Ideen und Fähigkeiten erwünscht sind.

● Zeit, sich an den Bedürfnissen der Bewohner*innen zu orientieren

● regelmäßig Fortbildungen zur beruflichen sowie persönlichen Weiterentwicklung

● Eine attraktive Vergütung

● Sonn- und Feiertagszuschläge

● Arbeit in einem zertifizierten LSBTIQ*-kultursensiblen Pflegedienst

● Einbezug in die Dienstplangestaltung

● verschiedene Arbeitszeitmodelle

● Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz



Ihre Aufgaben:

● Überwachung, Anleitung und Durchführung der fachlich korrekten Grund- und Behandlungspflege

● Aktivierende und individuelle Pflege und Betreuung der Bewohner*innen

● Begleitung der Bewohne*rinnen im Alltag

● Zusammenarbeit mit anderen an der Pflege Beteiligten

● Unterstützung der An- und Zugehörigen in ihrem Handeln



Wir wünschen uns:

● Erfahrung und Freude in der Pflege und im Umgang mit queeren, pflegebedürftigen Menschen

● eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten

● Kommunikations- und Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

● hohes Engagement, Flexibilität, Belastbarkeit

● Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen

● abgeschlossene Berufsausbildung

● Zusatzqualifikation Praxisanleitung wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung

● Menschen aus der LSBTIQ* Community sind willkommen.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne auch in elektronischer Form, senden Sie bitte an: