Medienbericht: Kaulitz-Brüder erhalten eigene Netflix-Show

Tom (li.) und Bill Kaulitz arbeiten offenbar bald für den "Stranger Things"-Streamingdienst (Bild: Lado Alexi)

Heute, 15:33h 2 Min.

"Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", der Spotify-Podcast der Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung eine "Bewegtbild-Variante" erhalten – im weltweiten Streamingdienst Netflix. Das will die Boulevardzeitung aus Produktionskreisen erfahren haben. Die Show soll demnach das Leben der beiden 33-Jährigen abbilden. "Hinter den Kulissen sollen die Vorbereitungen für die Show bereits auf Hochtouren laufen", so "Bild".



Zuletzt waren die Kaulitz-Brüder mit der Show "That's My Jam" auf RTL+ zu sehen. Unklar ist, ob es mit dieser Show weitergeht: Bei der Ausstrahlung im RTL-Hauptprogramm waren die Quoten eher mau. Offenbar deshalb wurden im frei empfangbaren Fernsehen nur drei der sechs Folgen gezeigt.

Kaulitz-Zwillinge auch gemeinsam bei "The Voice of Germany

Dennoch sind die beiden Tokio-Hotel-Stars gefragt wie selten zuvor: So wurde im Juni bekannt, dass die Zwillinge im Herbst Juroren bei der 13. Staffel der Sat.1/ProSieben-Castingshow "The Voice of Germany" werden – neben Shirin David, Ronan Keating und Giovanni Zarrella. 2013 hatten die Brüder bereits einschlägige Castingerfahrung gesammelt – als Juroren bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar". In dieser Staffel gewann die Schlagersängerin Beatrice Egli, die inzwischen eine erfolgreiche ARD-Moderatorin ist.



Der offen queere Bill absolvierte auch solo einige TV-Projekte: Mit seiner Schwägerin Heidi Klum und Sängerin Conchita Wurst suchte er 2019 die "Queen of Drags" auf ProSieben (queer.de berichtete). 2021 moderierte Bill die Show "Perfect Shot" auf ProSieben. Außerdem nahm er 2023 an Joko Winterscheidts (44) "Wer stiehlt mir die Show?" teil und konnte in der letzten Folge einen Sieg feiern (queer.de berichtete). (cw)