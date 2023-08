Heute, 04:09h 1 Min.

Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch, den 2, August 2023 und Freitagnachmittag, den 4. August gegen 15 Uhr eine Regenbogenflagge in Gießen in Brand zu setzen. Das meldete das Polizeipräsidium Mittelhessen am Montag.



Die Fahne war an einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße angebracht. Offenbar entzündeten Unbekannte die schwer-entflammbare Flagge und stahlen die an der Unterseite angebrachten Gewichtssäckchen. Durch das Feuer entstanden Löcher sowie Rußanhaftungen an der Fahne.



Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeug*innen unter Tel. (0641) 7006-2555. (cw/pm)