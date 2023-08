"The Voice of Germany": Das Startdatum für die neue Staffel steht fest

Heute, 11:13h 2 Min.

Das Startdatum für die neue Staffel der beliebten Musikshow "The Voice of Germany" steht fest. Ab dem 21. September 2023 gibt es die Show immer donnerstags auf ProSieben und freitags in Sat.1 zu sehen. Das haben die beiden Sender am Mittwoch bekannt gegeben.



In der 13. Ausgabe der Sendung nehmen auf den roten Stühlen zum ersten Mal in der deutschen "The Voice"-Geschichte gleich fünf neue Coach*innen Platz: Shirin David (28), Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) sowie im Doppel-Stuhl Bill und Tom Kaulitz (beide 33), die laut einem Medienbericht auch eine gemeinsame Netflix-Show erhalten sollen (queer.de berichtete).

Die neuen Coach*innen haben Respekt vor der Aufgabe

Die neuen "The Voice of Germany"-Coach*innen sehen ihrer neuen Aufgabe mit Freude und Respekt entgegen. "Dieser Buzzer verändert dein Leben", ist sich Tom Kaulitz der Tragweite seiner Entscheidungen bewusst, die er zusammen mit seinem queeren Zwillingsbruder Bill Kaulitz zu treffen hat. Dieser erinnert sich noch gut an seine eigenen Anfänge als Musiker: "Ich weiß noch, als ich mein erstes Feedback bekommen habe. Wenn Experten sagen: 'Ich finde dich toll', nimmst du das mit und vergisst es nie wieder."



Auch Shirin David ist sich ihrer Verantwortung bewusst: "In diesem Moment entscheidest du für ein Talent darüber, was die nächsten Wochen und Monate für ihn ansteht. Ich muss meine Entscheidungen sehr bewusst treffen und sehr vorsichtig mit dieser Ehre umgehen." Giovanni Zarrella möchte mit seiner Aufgabe als Coach ebenfalls sehr bewusst umgehen: "Wir Coaches haben die Verantwortung, Menschen zu beflügeln und ihnen nicht die Flügel zu stutzen."



Als einziger in der Runde hat Ronan Keating bereits Erfahrung als "The Voice"-Juror. Der irische Musiker saß bereits bei den "The Voice"-Ausgaben in Australien und Großbritannien auf dem roten Stuhl. Die Kaulitz-Brüder bringen aber Erfahrung vom Konkurrenzsender mit: Vor zehn Jahren traten sie als Juroren bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" an. In dieser Staffel gewann die Schlagersängerin Beatrice Egli, die – anders als andere DSDS-Sieger*innen – bis heute erfolgreich ist.



Neben der Ausstrahlung im TV wird es die 13. Staffel "The Voice of Germany" auch als Streaming-Angebot auf Joyn zu sehen geben. (spot/cw)