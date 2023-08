"Verliebt in Berlin"-Star outet sich als trans

Heute, 14:21h 2 Min.

In der Kult-Telenovela "Verliebt in Berlin" (2005-2007) spielte sie den von Schicksalschlägen geplagten Modedesigner Hugo Haas. Nun outet sich die belgische Schauspielerin auf Instagram als trans – und stellte ihren neuen Namen vor: "Da ist sie. Georgea Jean Emmanuelle Regout. Stolze trans Frau. Endlich frei, nach fünf Jahrzehnten des angsterfüllten Versteckspiels", so die 54-Jährige, die seit mehreren Jahren in der kalifornischen Filmmetropole Los Angeles lebt, auf Englisch.



Nach "sehr schmerzvollen transphoben Erfahrungen" sei sie nun "stolzer und lauter als je zuvor", so Regout weiter. Sie kämpfe nun für ihr Recht, so zu sein, wie sie sei. Außerdem bedankte sich Regout für die Unterstützung ihres Ehemanns, eines Großteils ihrer Familie und ihrer Freund*innen. Ohne ihre Unterstützung würde Georgea nicht existieren.



Bereits 2019 hatte sich Regout als nichtbinär geoutet und damals einen neuen – noch männlichen – Namen öffentlich gemacht. Gegenüber der "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) erklärte sie nun: "Seit November 2022 präsentiere ich endlich auch nach außen das, was ich immer schon in mir getragen habe: meine Weiblichkeit. Denn das war ich schon immer: Eine Frau."

Regout war insbesondere um die Jahrtausendwende in vielen deutschen Produktionen zu sehen, etwa "Klinik unter Palmen (1998, ARD), "Edel & Starck" (2002, Sat.1) und "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" (2003, RTL). Auch in mehreren Kinofilmen – beispielsweise "Suck My Dick" (2001) oder "Agnes und seine Brüder" (2004) – hatte sie Nebenrollen. Von 2009 bis 2010 wurde sie noch einmal einem Massenpublikum bekannt, als sie die Rolle des Baron Eduard von Tepp in der ARD-Vorabendserie "Verbotene Liebe" übernahm. (cw)