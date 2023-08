Joe Locke outet sich offiziell als schwul

Heute, 15:52h 2 Min.

Mit der Netflix-Serie "Heartstopper" wurde der Manxer Schauspieler Joe Locke weltweit bekannt. Der 19-Jährige stellt überzeugend den Gymnasiasten Charlie dar, der sich in seinem Mitschüler Nick (Kit Connor) verliebt. Zwar war bisher die Annahme weit verbreitet, dass Locke auch persönlich schwul und out ist, offiziell geäußert hat er sich aber zu diesem Thema nie – bis jetzt.



Im amerikanischen Magazin "Teen Vogue" spricht Locke erstmals öffentlich über seine sexuelle Orientierung: "Die Leute haben gemutmaßt und geschrieben, [dass ich schwul bin], und ich habe das nie korrigiert, weil ich es nicht für nötig gehalten habe. Aber ich habe nie ausdrücklich etwas über meine Sexualität gesagt", so Locke. Das wolle er jetzt ändern: "Ich bin offen schwul, seit ich zwölf Jahre alt bin", so der Schauspieler.



Im Interview erzählte Locke, dass er vor einem öffentlichen Coming-out die Auswirkungen auf seine Familie berücksichtigen wolle. Das öffentliche Interesse habe bereits absurde Blüten getrieben: So sei versucht worden, seinen Aufenthaltsort in sozialen Netzwerken herauszufinden – außerdem sei seine Großmutter von einem Fremden angerufen worden.

Co-Star Kit Connor letztes Jahr zum Coming-out getrieben

Der öffentliche Druck zwang bereits vergangenes Jahr Lockes Co-Star Kit Connor, sich als bisexuell zu outen (queer.de berichtete). Zuvor war dem Jungschauspieler Queerbaiting vorgeworfen worden – das bedeutet, dass er Interesse am gleichen Geschlecht angeblich nur vorgeben würde, um populärer zu sein.



Die zweite Staffel von "Heartstopper" ist vergangene Woche auf Netflix veröffentlicht worden (queer.de berichtete). Wie schon bei Staffel eins erhielten die Folgen sehr positive Kritiken. Auch nach Abrufen war die Serie erfolgreich: Wie Netflix mitteilte, erreichte die Serie in der abgelaufenen Woche in 63 Ländern die Top-10 des Streamingportals bei englischsprachigen Fernsehproduktionen – darunter auch in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Insgesamt belegte "Heartstopper" mit 6,1 Millionen Views den zweiten Platz unter TV-Sendungen auf Englisch – nur die amerikanische Gerichtsserie "The Lincoln Lawyer" war erfolgreicher. (cw)