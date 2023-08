Die Fachuni reagierte schnell – und hisste eine neue bunte Fahne (Bild: TU Braunschweig)

Unbekannte haben in der Nacht zum vergangenen Samstag eine vor der Technischen Universität Braunschweig gehisste Progress-Regenbogen­fahne geklaut und zerstört. Wie die Fach-Universität mitteilte, sei dabei auch der Fahnenmast am Universitätsplatz erheblich beschädigt worden. Deshalb habe man Anzeige erstattet und sofort eine neue Regenbogen­flagge gehisst.



"Wir verurteilen diese Straftaten, die sich in ganz Deutschland derzeit häufen, aufs Schärfste", erklärte dazu Universitätspräsidentin Angela Ittel im Namen des gesamten Präsidiums. "Die Regenbogen­flagge ist nicht nur eine Wertschätzung von sexueller Vielfalt jeglicher Art, sie ist ein Symbol der Toleranz, Weltoffenheit und Inklusion allen Menschen gegenüber; sie symbolisiert die Werte unserer Universität. Wir an der TU Braunschweig werden uns weiterhin vehement für Respekt, Akzeptanz und für demokratische Werte einsetzen. Gewalt, Aggressionen und vorsätzliche Beschädigungen jeglicher Form werden an der TU Braunschweig nicht akzeptiert."



Ein Instagram-Posting vom Dienstag mit dem Kommentar der Präsidentin erhielt binnen 24 Stunden bereits mehr als 1.700 Likes. Neben viel Zustimmung gab es auch einige negative und sogar abwertende Kommentare. Deswegen teilte die Uni am Mittwoch mit, dass einige Ausführungen gegen die Netiquette verstießen: "Daher haben wir sie gelöscht."

Vor der Hochschule wehen laut "Braunschweiger Zeitung" in der Regel drei Fahnen – zwei mit den Uni-Logo und in der Mitte eine Regenbogenfahne, um die Vielfältigkeit der Hochschule nach außen zu zeigen. Nur in Ausnahmesituationen gibt es eine andere Beflaggung.



Nach dem Diebstahl und der Beschädigung des mittleren Fahnenmastes wurde schnell eine der beiden Uni-Fahnen eingezogen und durch eine Regenbogenflagge ersetzt. Am Dienstag reparierten Uni-Mitarbeiter*innen schließlich den Mast und die alte Konstellation wurde wiederhergestellt. Anlass für den Akt des Vandalismus war offenbar der CSD Braunschweig, der am Wochenende stattfinden wird. (dk)