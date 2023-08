Libanon verbietet Hollywood-Blockbuster "Barbie"

Heute, 00:52h 2 Min.

Im Libanon soll der erfolgreiche Hollywood-Streifen "Barbie" verboten werden, weil dieser der Regierung zufolge "Werbung für Homosexualität und Geschlechtsumwandlung" macht. Der Film verstoße gegen die "moralischen und religiösen Werte" des Landes, erklärte der libanesische Kulturminister Mohammed Mourtada am Mittwoch. Ursprünglich sollte der Blockbuster, der weltweit bereits mehr als eine Milliarde Dollar (rund 910 Millionen Euro) eingespielt hat, ab dem 31. August im Libanon gezeigt werden.



Mourtada erklärte weiter, "Barbie" unterstütze die "Ablehnung der Vormundschaft des Vaters", ziehe die Rolle der Mutter ins Lächerliche und stelle die Ehe und die Gründung einer Familie in Frage.

Der Libanon gilt als vergleichsweise tolerant

In dem Film von US-Regisseurin Greta Gerwig verlassen Barbie und Ken, gespielt von den Superstars Margot Robbie und Ryan Gosling, die pinkfarbene Plastikwelt Barbieland und lernen in Los Angeles das echte Leben kennen (Filmkritik von Jojo Streb).



Der Libanon gilt in Bezug auf Homosexualität als toleranter als andere arabische Staaten. Allerdings haben religiöse Organisationen wie die radikalislamische Hisbollah einen großen Einfluss auf soziale und kulturelle Einrichtungen. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Veranstaltungen der LGBTI-Community untersagt. Zudem steht Homosexualität im Libanon nach wie vor unter Strafe.

Wegen "anstößiger Inhalte" wurde "Barbie" auch bereits in Pakistans bevölkerungsreichster Provinz Punjab verboten (queer.de berichtete). (cw/AFP)