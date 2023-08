"Herr Glööckler"-Finale mit mauen Quoten

Heute, 10:35h 2 Min.

Am Mittwochabend ist die erste Staffel von "Herr Glööckler sucht das Glück" zu Ende gegangen – und sehr wenige Menschen schalteten ein. Die fünfte Folge zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr verfolgten 430.000 Zuschauer*innen, die sechste Folge steigerte sich um 21.15 Uhr leicht auf 450.000. Das entspricht einem Marktanteil von 1,9 bzw. 2,0 Prozent.



Die Doku-Soap war damit am Mittwoch zwar die meistgesehene Sendung bei RTLzwei, allerdings auf sehr schwachem Niveau. Die Show blieb damit hinter mehreren kleinen Sendern zurück – so wollten mehr Menschen die zeitgleich im RTL-Spartenkanal Nitro ausgestrahlte Louis-de-Funès-Komödie "Brust oder Keule" aus dem Jahr 1978 sehen, die bereits zum x-ten Mal wiederholt wurde.



In der für werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte "Herr Glööckler" lediglich 3,4 bzw. 3,7 Prozent Marktanteil. Im Schnitt kamen die sechs Folgen nur auf rund vier Prozent Marktanteil. Der Durchschnittsmarktanteil in dieser Altersgruppe lag bei RTLzwei letzten Monat mit 6,5 Prozent weit höher.

Show auch auf RTL+ erhältlich

Freilich war die Show eine Woche vor der Ausstrahlung auf RTL+ zu sehen – diese Zuschauer*innen fließen nicht in die Quoten-Statistik ein. Unklar ist, wie erfolgreich die Sendung im Streamingportal ist, da RTL keine detaillierten Zahlen bekannt gibt. So viel ist aber sicher: Am Donnerstagmorgen war die Show nicht in den stets aktualisierten Top Ten der RTL+-Sendungen vertreten – anders als die anderen Realityformate "Ex on the Beach", "My Mom, Your Dad", "Are You the One?" und "Temptation Island – Versuchung im Paradies".



"Herr Glööckler sucht das Glück" war von viel Berichterstattung in den Boulevardmedien begleitet worden. So gab es Spekulationen über den Beziehungsstatus des Modedesigners und Realitystars, weil er mit CDU-Nachwuchspolitiker Marc-Eric Lehmann eine enge Bindung aufbaute (queer.de berichtete). Zuletzt stellte Glööckler aber klar, dass er Single sei (queer.de berichtete). Auch eine weitere Schönheitsoperation, die in der Doku-Soap gezeigt wurde, erfuhr viel Aufmerksamkeit (queer.de berichtete). (dk)