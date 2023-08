Barbie Breakout und Gianni Jovanovic moderieren deutsches "Drag Race"

Heute, 15:02h 2 Min.

Die Moderation bei "Drag Race Germany" steht fest: "Unsere legendary Hosts sind da", kündigte Paramount+ am Donnerstagmittag in sozialen Netzwerken an. "Sagt hallo zu Barbie Breakout & Gianni Jovanovic." Breakout ist demnach die "Hostess", Jovanovic der "Co-Host". "So die Katze ist aus dem Sack. Schickt mir Liebe. Ich brauche Tonnen davon", so kommentierte Jovanovic die Ankündigung von Paramount+. Bislang nicht offiziell bekanntgegeben wurde hingegen, welche Kandidatinnen sich um den Titel von Germany's Next Drag Superstar bewerben werden.



Die lang erwartete erste deutsche Staffel der 2009 von RuPaul Charles gestarteten Erfolgsshow wird ab dem 5. September in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv im Streamingportal Paramount+ zu sehen sein (queer.de berichtete). Die Show war dieses Jahr in Kolumbien produziert worden – gemeinsam mit den neuen "Drag Race"-Länderversionen aus Mexiko und Brasilien.



Die Berliner Dragqueen Barbie Breakout ist als Entertainerin, Podcasterin und Autorin bereits weit über die deutsche Community hinaus bekannt. So wirkte sie etwa an der RTL+-Serie "The Diva in me" mit (queer.de berichtete). Zudem sorgte sie als Aktivistin wiederholt für Aufsehen: 2013 nähte sie sich etwa aus Protest gegen die Verfolgung queerer Menschen in Russland die Lippen zu (queer.de berichtete). Sie kam auch in der kürzlich gezeigten ARD-Doku "Hass gegen Queer" vor (queer.de berichtete). "Diese Dragqueen-Legende ist bereit auszubrechen und der Name ist Programm", teilte Paramount+ mit.

Auch der 44-jährige Kölner Gianni Jovanovic ist als Aktivist und Autor unterwegs. Er wuchs in einer Rom*nja-Familie auf, musste mit 14 Jahren eine Frau heiraten und brach schließlich mir 24 Jahren als zweifacher Vater aus der Großfamilie aus (queer.de berichtete). Heute ist er glücklich mit einem Mann verheiratet und setzt sich sowohl für die Rechte von Rom*nja als auch von queeren Menschen ein.



Die deutsche Version der in den letzten Jahren mit TV-Preisen geradezu überschütteten Realityshow "RuPaul's Drag Race" war bereits lange in Planung: Bereits vor zehn Jahren gab es erste Anläufe (queer.de berichtete). Damals kündigte RuPaul Charles bereits an: "Deutschland, du bist an der Reihe. Rupaul's Drag Race, die tollste Show des Universums kommt nach Deutschland". Allerdings wurde es danach still um die Adaption. ProSieben zeigte 2019 die an "Drag Race" angelehnte Show "Queen of Drags" mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz (queer.de berichtete). Sie war allerdings kein Quotenhit und wurde bislang nicht fortgesetzt, aber auch nicht offiziell abgesetzt. (dk)