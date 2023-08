Bremen: 16-jähriger trans Junge in Imbiss verprügelt

Symbolbild: Polizei-Emblem von Bremen (Bild: IMAGO / IPA Photo)

Heute, 07:01h 1 Min.

Eine Gruppe von Jugendlichen schlug am Mittwochabend in einem Schnellrestaurant in der Bremen Altstadt einen 16 Jahre alten trans Jungen. Das meldete die Polizei der Hansestadt am Donnerstag. Der Bremer blieb so gut wie unverletzt, die Angreifer konnten unerkannt flüchten.



Der 16-Jährige befand sich laut Polizeibericht im Eingangsbereich eines Imbisses in der Straße Am Dom und wartete in der Schlange darauf, eine Bestellung abgeben zu können. Hier wurde er von sechs bis sieben Jugendlichen bedrängt und von einem aus der Gruppe auf den Hinterkopf geschlagen. Anschließend flüchteten die Angreifer. Sie wurden als etwa 16 bis 20 Jahre alt und "mit dunklem Teint" beschrieben. "Der 16-Jährige war als transidente Person zu erkennen und vermutete ein transfeindliches Motiv", heißt es im Polizeibericht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



Hinweise von Zeug*­innen nimmt der Kriminaldauerdienst Bremen unter Tel. (0421) 362-3888 entgegen. (cw/pm)