Erste Staffel von "Charming Boys" hat ein Gewinner-Paar

Heute, 10:44h 3 Min.

Das Siegerpaar der ersten Staffel von "Charming Boys" steht fest: Der 28-jährige Aaron Koenigs, der in sozialen Medien sehr aktive Allstar aus Staffel eins, hat gemeinsam mit Newcomer Lukas (23) die Realityshow für sich entscheiden können. Die beiden haben sich erst während der Show kennengelernt und insbesondere zum Ende hin betont, dass sie einander sehr gerne hätten.



Das Streamingportal RTL+ zeigt seit Donnerstag in der neunten Folge die Entscheidung. Anfangs sind in der 49-minütigen Episode noch drei Paare im Rennen: Neben Aaron und Lukas auch das sich innig verliebt gebende Couple Philippe (30) und Nik (31) sowie das strategische "Schwestern"-Paar Martin (29) und Kevin (33). Wer gewinnt, wird durch Spiele entschieden, die an einen Kindergeburtstag erinnern. Im Halbfinale müssen sich die drei Couples am Strand von Koh Samui an den Hüften aneinanderketten und Ping-Ping-Bälle aus einer Schale angeln. Martin und Kevin scheiden dabei aus.



Lukas (li.) und Aaron sind das erste "Charming Couple" der Welt (Bild: RTL)

Im Finalspiel müssen dann die verbleibenden Paare Styroporherzen zwischen sich aneinanderreihen und für 30 Sekunden in der Luft halten. Nach einigen Versuchen schaffen Aaron und Lukas diese Challenge zuerst und sichern sich damit den Sieg.

Erhebliche Unterschiede zu "Prince Charming"

Der Ableger "Charming Boys" unterschied sich in einigen Punkten diametral von "Prince Charming": Zum einen richtete sich die gesamte Aufmerksamkeit nicht auf den Prinzen, sondern es entstanden unter den Kandidaten wechselnde Koalitionen; dabei zeigte RTL+ dieses Mal deutlich, was Paare in der "Charming Suite" so unter der Decke anstellen. Bei "Prince Charming" war noch der Mantel des Schweigens über das Thema "Sex während der Show" gelegt worden, obgleich der erste Prinz Nicolas Puschmann kürzlich sagte, dass man sich durchaus vergnügt habe (queer.de berichtete).

Zum anderen wurde der aufklärerische Ansatz aufgegeben. Statt die Gemeinsamkeiten in der LGBTI-Community herauszuheben und einige Besonderheiten zu erläutern, triumphierte das Konkurrenzdenken – mit vielen Streitereien, Beleidigungen und Tränen.



Fast alle Paare verbündeten sich etwa, aus nicht immer nachvollziehbaren Gründen, gegen Philippe und Nick – und zeigten damit, wie Schulhof-Mobbing funktioniert. Das verhasste Paar wurde mit Worten wie "ekelhaft", "dumm" oder "blind" tituliert. In der letzten Folge erhielten die beiden schlicht den Titel "die Trumps".

Wer spritzt wen an?

Am Ende der neunten Folge zeigen sich Philippe und Nick als gute Verlierer und gratulierten dem Charming Couple – die beiden Mobbingopfer haben dabei eigene Pläne: "Ich glaube, wir werden erst mal hemmungslos Sex haben." Das Siegerpaar feiert standesgemäß mit doppeldeutigen Botschaften (Aaron: "Willst du mir eine Champagnerdusche geben?" Lukas: "Ich dachte, du spritzt mich an und ich spritz dich an." Aaron: "Das haben wir doch schon hinter uns.").



Am kommenden Donnerstag veröffentlicht RTL+ dann die große Wiedersehensfolge, die einige Wochen nach den Ereignissen auf Koh Samui aufgezeichnet wurde. Dann wird sich zeigen, ob die Paare, die sich angeblich in der Show gefunden haben, noch liiert sind. (cw)