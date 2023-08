Heute, 08:56h 2 Min.

Wieder queer­feindliche Gewalt im Regenbogenviertel von Frankfurt am Main: Wie die Polizei am Freitagnachmittag meldete, kam es vor einer Bar zu einer verbalen und körperlichen Attacke auf einen 35-jährigen Mann. Der Täter konnte festgenommen werden.



Laut Polizeibericht hielt sich der 35-Jährige in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00.20 Uhr mit Freunden im Außenbereich eines Lokals in der Schäfergasse auf. Plötzlich begann ein unbekannter Mann die Gruppe und den Geschädigten zu beleidigen. Nach Angaben der Zeugen sollen im Vorbeigehen homophobe Äußerungen in Richtung des Geschädigten gefallen sein.

Er kam zurück und schlug unvermittelt zu

Kurze Zeit später sei derselbe Mann erneut aufgetaucht, habe dem 35-Jährigen unvermittelt mit der Hand auf den Hinterkopf geschlagen und sei in Richtung Konstablerwache geflüchtet. Durch den Schlag ging der Geschädigte zu Boden.



Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung unverzüglich im Bereich der Staufenmauer festnehmen. Gegenüber der Polizeistreife verhielt sich der 31-jährige Frankfurter "unkooperativ und äußerst aggressiv", heißt es im Polizeibericht. Er wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Nähere Angaben zum Angreifer wurden nicht gemacht.

Mehr Polizeipräsenz konnte Angriff nicht verhindern

Im Frankfurter Regenbogenviertel hatte es im vergangenen Jahr vermehrt Angriffe auf LGBTI-Personen gegeben. Daraufhin erarbeitete ein queerer Koordinierungskreis von Stadt und Polizei einen Fünf-Punkte-Plan, um gegen queerfeindliche Gewalt vorzugehen. Neben erhöhter Polizeipräsenz wurden u.a. "Safe Spaces" geschaffen: Lokale, die "sichere Räume" bilden und das mit einem Aufkleber an der Tür anzeigen. Aufkleber mit QR-Codes lenken Betroffene zudem zur Online-Wache der Polizei und zu Opferberatungsstellen.



Erst im Mai hatten Polizei, Stadt und Vertreter*innen der queeren Community erste Erfolge der Maßnahmen verkündet (queer.de berichtete). Einen hundertprozentigen Schutz garantieren sie jedoch nicht, wie der neue Vorfall zeigt. (cw/pm)