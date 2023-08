CSD Mannheim wegen Unwetters vorzeitig beendet

Symbolbild: Starkregen und eine gelbe Plastikente (Bild: IMAGO / Wolfgang Maria Weber)

Wegen eines Unwetters haben die Veranstalter*­innen die Demoparade zum Mannheimer Christopher Street Day (CSD) eine Stunde früher als geplant abgebrochen. Es habe gewittert samt Blitz und Donner, erklärte Dennis Sommer von der Demoleitung. "Da geht die Sicherheit vor. Es ist schade, wir hatten uns so viel vorgenommen heute."



Sommers Angaben zufolge waren zu dem Zeitpunkt gegen 14 Uhr am Samstag etwa 2.500 Teilnehmer*­innen in der Innenstadt unterwegs sowie 15.000 bis 20.000 Menschen im Publikum. Die Polizei sprach von rund 10.000 Zuschauer*­innen. Eine im Anschluss an die Demoparade geplante Kundgebung fand statt. Rund 20 Minuten nach der Entscheidung sei es wieder aufgeklart, sagte Sommer.

Polizistin durch Böllerwurf leicht verletzt

Am Rande der CSD-Demonstration sei eine Beamtin durch einen geworfenen Böller leicht am Auge verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Wer den Böller geworfen hatte, stand zunächst nicht fest.



Der "Monnem Pride" wurde organisiert vom Queeren Zentrum Mannheim zusammen mit den queeren Vereinen, Initiativen und Organisationen der Region Rhein-Neckar. Das Motto in diesem Jahr lautete "Louder & Prouder – Queer is not a crime". (cw/dpa)