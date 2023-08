Guido Maria Kretschmer erhält NRW-Verdienstorden

Wird am 22. August mit dem NRW-Verdienstorden geehrt: Guido Maria Kretschmer (Bild: RTL / Andreas Friese)

Der Designer und Moderator (58) wird am 22. August in der Düsseldorfer Staatskanzlei vom NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (48, CDU) den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen bekommen. Wie die "Bild"-Zeitung meldet, wird Wüst neben Kretschmer elf weiteren Bürger*innen die Auszeichnung für "ihren herausragenden Einsatz für das Gemeinwohl und das Land" überreichen.



In der Begründung der Staatskanzlei heißt es demnach, dass Kretschmer seine Popularität mit viel Herz und Engagement für Menschen in einer außerordentlich schwierigen Lebenslage einsetzen würde. Der ausgebildete Krankenpfleger unterstützt unter anderem seit vielen Jahren zahlreiche Stiftungen, darunter auch die Deutsche Schlaganfallhilfe oder die DKMS LIFE. Er sei "ein leuchtendes Beispiel", wie man Bekanntheit und Erfolg zum Wohle derjenigen nutzen könne, die dringend auf Unterstützung angewiesen seien, heißt es weiter.

Nicht nur Prominente bekommen den NRW-Verdienstorden

Neben dem schwulen "Shopping Queen"-Star wird unter anderem auch Susanne Veltins, Geschäftsführerin der gleichnamigen Brauerei, der Ex-Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin, Dieter Kossick, oder auch die Künstler-Brüder Christoph und Michael Winkelmann ausgezeichnet.

Der Verdienstorden wird seit 1986 verliehen und ist auf 2.500 lebende Preisträger*innen begrenzt. Neben Prominenten werden auch Menschen ausgezeichnet, die normalerweise nicht in der Öffentlichkeit stehen. (cw/spot)