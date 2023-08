Sexueller Übergriff auf queere Person in Witten: Polizei sucht Zeug*­innen

Wer kann bei der Aufklärung eines Sexualdeliktes helfen? (Bild: Fleimax / pixabay

Heute, 15:37h 2 Min.

Auf eine 25-jährige "Person der queeren Community" ist nach Polizeiangaben am Freitag in der Ruhrgebietsstadt Witten ein sexueller Übergriff durchgeführt worden.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei das Opfer aus Witten gegen 20.30 Uhr im Stadtteil Mitte auf der Oststraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs gewesen, als es von einem unbekannten Mann zunächst von hinten gestoßen und anschließend in eine Seitengasse gezogen worden sein soll. Hier habe der Täter das Opfer mehrfach im Intimbereich berührt. Aufgrund der Gegenwehr gelang der queeren Person schließlich die Flucht bis nach Hause. Die Polizei wurde am Folgetag verständigt.

Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er sei auffallend dünn, habe blaue Augen sowie gelbe, schiefe Zähne. Der Mann habe einen schwarzen Pullover und graue verwaschene Jeans getragen. Er habe während der Tat eine Sturmhaube aufgehabt, Augen- und Mundpartie seien aber frei gewesen. Insgesamt habe der Mann ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt.



Die Polizei bittet um Hilfe von Zeuginnen und Zeugen bei der Aufklärung der Tat: "Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?", so die Frage an die Öffentlichkeit. Erreicht werden kann die Kriminalpolizei unter den Telefonnummern (0234) 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache). (pm/cw)