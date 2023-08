London: Zwei Männer vor queerem Nachtclub mit Messer attackiert und verletzt

Reading Tom / flickr) Der Nachtclub "Two Brewers" ist seit seiner Eröffnung 1981 ein queeres Zentrum in der britischen Hauptstadt (Bild:

Eine queer­feindlich motivierte Attacke vor dem LGBTI-Nachtclub "Two Brewers" im Londoner Stadtteil Clapham sorgt für Unruhe in der Community: Nach Polizeiangaben wurden am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr zwei Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Opfer, die von den Behörden als Männer in ihren Zwanzigern und Dreißigern beschrieben wurden, seien ins Krankenhaus eingeliefert, aber bereits wieder entlassen worden. Welche Verletzungen sie davontrugen, gab die Polizei nicht bekannt. Der Täter sei flüchtig.



"Uns ist bewusst, welchen Schock diese Attacke bei Mitgliedern der LGBT+-Community auslösen wird", erklärte Kriminalinspektor Gary Castle. Er verwies darauf, dass es in den Stadtteilen zwölf Ansprechpersonen der Polizei für queere Menschen gebe. Zudem bat die Polizei Zeug*­innen, sich zu melden.



Eines der Opfer meldete sich am Montag auf Instagram und veröffentlichte ein Bild, das ihn mit bandagierten Kopf zeigt. Er frage sich, warum eine Person denken könne, es sei in Ordnung, andere Menschen auf diese Art anzugreifen. Zudem zeigte er sich froh darüber, Teil der "LGBTQ+-Familie" zu sein. "Ich bin glücklich, dass ich meine Familie und meine Freunde habe, die mich heute kontaktiert haben, nur um zu schauen, wie es mir geht."



"Wir werden uns von diesem Angriff nicht kleinkriegen lassen"



Die "Two Brewers" ("London's Premier LGBTQ+ Drag Cabaret, Pub & Night Club") bedankten sich am Dienstag auf Facebook für Unterstützung und Solidaritätsbotschaften. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser schrecklichen Attacke", heißt es weiter. Nun sei aber ein "normaler Betrieb" angesagt: "Wir werden uns von diesem Angriff nicht kleinkriegen lassen. Lasst uns weiter Liebe verbreiten!" Zuvor hatte der Nachtclub auf Instagram von einer "nicht provozierten Attacke" gesprochen und der Polizei Unterstützung zugesichert.



We would like to thank you all for your very kind messages of support and solidarity, we read them all and we are really... Posted by The Two Brewers on Tuesday, August 15, 2023

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sagte der queeren Community im Mikroblogging-Dienst X seine Unterstützung zu. Die Attacke sei eine "tragische Erinnerung daran, warum wir noch CSDs brauchen". Weiter wandte sich der Sozialdemokrat "an diejenigen, die Hass gegen queere Menschen anheizen und diese verunglimpfen: Ihr seid auch Teil des Problems. Euer Kulturkampf hat Konsequenzen im echten Leben".



Let me be clear: I will never quieten down my allyship. Ill never stop fighting for the safety, rights and dignity of the LGBTQ+ community. I am committed to stamping out hate crime in our city. Sadiq Khan (@SadiqKhan) August 14, 2023

Sadiq Khan erklärt, er werde immer ein Verbündeter der queeren Community sein

Allerdings sehen viele in der Community auch die Londoner Polizei als Teil des Problems an. Sie hat ein äußerst schlechtes Image: Ein unabhängiger Bericht beschrieb im Frühjahr die Zustände bei Scotland Yard als "furchtbar" und prangerte Rassismus, Sexismus und Homophobie an (queer.de berichtete).

In Großbritannien gibt es derzeit eine Explosion der Meldungen queerfeindlicher Straftaten: Letztes Jahr veröffentlichte die Regierung eine Statistik, wonach die Zahl der Hassvergehen aufgrund der sexuellen Orientierung in den Landesteilen England und Wales zwischen 2017 und 2022 um 41 Prozent gestiegen sei. (dk)