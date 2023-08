Das sind die Kandidatinnen bei "Drag Race Germany"

Heute, 10:51h 3 Min.

Der Streamingdienst Paramount+ hat am Dienstag in einem anderthalbminütigen Video bekanntgegeben, welche elf Dragqueens an der bereits abgedrehten ersten Staffel von "Drag Race Germany" teilnehmen werden. Dabei handelt es sich um Barbie Q, Kelly Heelton, Lélé Cocoon, Loreley Rivers, Metamorkid, Nikita Vegas, Pandora Nox, Tessa Testicle, The Only Naomy, Victoria Shakespears und Yvonne Nightstand. Keine einzige "Drag Race"-Kandidatin nahm vorher an der ProSieben-Show "Queen of Drags" teil, der bislang einzigen deutschen Reality-Wettbewerbsshow für Dragqueens.



Der Name "Drag Race Germany" ist ein wenig irreführend – nicht nur weil die Show in Kolumbien gedreht wurde, sondern weil ein Drittel der Kandidatinnen aus anderen Ländern stammen: Zwei reisen aus Österreich (Metamorkid und Pandora Nox) und zwei aus der Schweiz (Tessa Testicle und Victoria Shakespears) an.



Bereits letzte Woche wurde mitgeteilt, dass die deutsche Version der internationalen Erfolgsshow von Barbie Breakout und Gianni Jovanovic präsentiert wird (queer.de berichtete). Die beiden werden auch in der Jury sitzen, die über Sieg und Niederlage entscheiden wird. Drittes Mitglied der Jury wird laut Paramount+ die 65-jährige Fashiondesignerin Dianne Brill, die in den Achtzigerjahren auch als New Yorker "Club Kid" bekannt war. Andy Warhol bezeichnete sie damals als "Queen of the Night". Später entwarf sie Bühnenkostüme für weltbekannte Künstler wie die Rolling Stones, Duran Duran oder Prince. Brill ist mit dem deutschen TV- und Filmproduzenten Peter Völkle verheiratet – das Paar hat drei inzwischen erwachsene Kinder.



Einige der Kandidatinnen sind bereits bekannt: Kelly Heelton war etwa eine von drei Expertinnen in der Makeover-Reality-Show "The Diva in me" auf RTL+ (queer.de berichtete). Metamorkid war ein Werbegesicht für ihre Heimatstadt Wien (queer.de berichtete). Und Pandora Nox wohnte – ebenfalls im Auftrag von WienTourismus – als Trauzeugin der Hochzeit von Siri und Alexa bei (queer.de berichtete).



Streamingstart am 5. September



"Drag Race Germany" geht am 5. September an den Start: In Deutschland, Österreich gibt es wöchentlich neue Folgen im neuen Streamingportal Paramount+ (queer.de berichtete). In allen anderen Ländern in und außerhalb Europas wird die Show auf WOW Presents Plus gezeigt.

Die deutschsprachige Version ist ein weiterer Ableger der Realityserie "RuPaul's Drag Race", die Anfang 2009 im kleinen queeren US-Fernsehsender Logo gestartet war. Nach mehreren Jahren entwickelte sich die Sendung von RuPaul Charles zu einem Quotenhit und einem Liebling der Fernsehkritik. Die Reihe gewann mehr Emmys als jede andere Realityshow. Die Show wurde auch diverser: Während es am Anfang erschien, als ob ausschließlich cisgeschlechtliche Schwule teilnehmen, gibt es nun eine Vielzahl offen nichtbinärer und trans Teilnehmender. Auch ein heterosexueller Mann und eine cisgeschlechtliche Frau traten bereits im Drag-Contest an.



Neben Spezialausgaben wie "RuPaul's Drag Race"-Allstars oder "RuPaul's Secret Celebrity Drag Race" wurden bereits mehr als ein Dutzend internationale Länderversionen gedreht. Deutschland ist das letzte große demokratische Land in Europa, das eine eigene Version erhält. Dabei war eine deutsche Version bereits vor zehn Jahren angekündigt worden (queer.de berichtete). (dk)