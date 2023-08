Sachsen-Anhalt beschließt Genderverbot an Schulen

Heute, 13:07h 2 Min.

Kurz vor dem Start des neuen Schuljahres am Donnerstag hat Sachsen-Anhalts Bildungsministerium die Nutzung von geschlechter­gerechter Sprache an Schulen des von CDU, SPD und FDP regierten Landes untersagt. Das Verbot aus dem Haus von Landesministerin Eva Feußner (CDU) bezieht sich laut "Mitteldeutscher Zeitung" insbesondere auf Gender­sternchen (Lehrer*­innen) und ähnliche Konstruktionen, nicht aber auf Doppelnennungen (Lehrerinnen und Lehrer) oder neutrale Begriffe (Lehrkräfte). Auch Lehrmaterialien, die Gendern enthalten, würden nicht automatisch verboten. Die betroffenen Begriffe werden künftig aber in Diktaten oder Hausaufgaben als Fehler gewertet, auch Schulen dürfen in offiziellen Schreiben diese Worte nicht mehr verwenden.



Bereits in anderen Bundesländern mit konservativen Bildungs- bzw. Kultusminister*­innen gibt es ähnliche Verbote, etwa im benachbarten Sachsen. Dort warnte die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) kürzlich davor, dass das Verbot zu einer Abwanderung von Personal führen könne (queer.de berichtete).

Kritik selbst vom Koalitionspartner

Kritik an der Entscheidung kommt von der demokratischen Opposition und sogar Teilen der Regierung: So bezeichnete die SPD, die ununterbrochen seit 2006 einem CDU-Ministerpräsidenten die Mehrheit sichert, die Entscheidung des Bildungsministeriums im Social-Media-Portal X als "falsche Prioritätensetzung".



Die oppositionellen Grünen formulieren ihr Unverständnis über die Entscheidung der Bildungsministerin noch deutlicher: "Die meisten Schüler*innen werden im Erwachsenenleben mit Anforderungen oder Empfehlungen zu geschlechtergerechter Sprache konfrontiert sein", erklärte Susan Sziborra-Seidlitz, die bildungspolitische Sprecherin der kleinsten Landtagsfraktion. "Um sie darauf vorzubereiten, ist es unerlässlich, dass sie den Gebrauch und die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache schon in der Schule kennenlernen. Ganz ohne Zwang oder Verbote." Sie kritisierte, dass sich die Bildungsministerin mit ihrem Verbot "ohne Not" in einen Kulturkampf verrenne. "Feußner sollte sich auf die ohnehin großen Aufgaben in ihrem Haus, wie der Bekämpfung des anhaltenden Lehrkräftemangels konzentrieren, statt populistische Ablenkungsmanöver auf Nebenschauplätzen zu beginnen", so Sziborra-Seidlitz.



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuletzt zu mehr Gelassenheit beim Umgang mit Gendern aufgerufen (queer.de berichtete). (dk)