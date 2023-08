RTL stellt die Princess 2023 vor

Heute, 15:18h 2 Min.

Vorhang auf für Runde drei "Princess Charming" bei RTL+: Am 1. September startet die neue Staffel der lesbischen Datingshow, teilte RTL Deutschland mit. Jede Woche erscheint eine neue Folge im kostenpflichtigen Bereich des Streamingportals – am Ende gibt es nach neun Folgen zusätzlich wie schon in vergangenen Staffeln auch eine Episode, in der die Kandidatinnen in einem Kölner Studio mit etwas Abstand ihre Erlebnisse reflektieren.



RTL gab auch bekannt, dass die 23-jährige Madleen Matthias aus der 32.000 Einwohner*­innen zählenden Gemeinde Weyhe bei Bremen als dritte Princess das Objekt der Begierde der Kandidatinnen wird. Sie ist die bislang jüngste Princess. Erstmals wird die Show – wie das gerade zu Ende gegangene "Prince Charming"-Spinoff "Charming Boys" – auf der thailändischen Insel Koh Samui produziert. Die ersten beiden Staffel waren noch in Griechenland aufgezeichnet worden.



"Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt", erklärte Princess Madleen, die nach ihrem Studium mit geflüchteten Menschen aus der queeren Community arbeiten möchte. Sie ist seit Dezember 2021 Single. Bislang hatte sie zwei Beziehungen – eine mit einem Mann, eine mit einer Frau: "In der Vergangenheit wollten sich meine Partner*­innen nie so richtig binden und haben mich quasi immer warmgehalten", sagt Madleen. "Ich war dann auch schon mal die 'Schwester einer Freundin', wenn jemand fragte." Das will sie nie mehr mit sich machen lassen und so sucht sie jetzt bei 'Princess Charming' eine neue, wahre Liebe: "Ich liebe Abenteuer und finde alles, was die 'Norm' ist, eher langweilig. Also warum nicht?"

Princess geht undercover

In dieser Staffel hat sich die Kölner Produktionsfirma Seapoint etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn Madleen wird zunächst undercover gehen: Bereits bei der Ankunft am Flughafen Koh Samui wirft die Princess, getarnt als Mitglied des Produktionsteams, einen ersten Blick auf die 17 Start-Kandidatinnen, bevor das Liebesabenteuer auf der thailändischen Insel so richtig losgeht. Eine ähnliche Undercover-Aktion gab es bereits in der letzten "Prince Charming"-Staffel im vergangenen Jahr: Damals tarnte sich Prince Kim als einer der Kandidaten (queer.de berichtete).



Ebenfalls neu: Im Verlauf der Staffel ziehen drei Nachrückerinnen in die Villa ein, die das Teilnehmerinnen-Feld noch einmal gehörig durcheinanderwirbeln. Es sind unter anderem die ehemalige Bachelor-Lady Stephie Stark, die sich mittlerweile als pansexuell geoutet hat, sowie eine Teilnehmerin der ersten 'Princess Charming'-Staffel feiert ihr Comeback. Alle diesjährigen Singles werden kommende Woche bekanntgegeben. (pm/dk)