Missbrauch, Manipulation und Gaslighting in einer queeren Beziehung

Filme, die gar nicht erst den Anspruch erheben, das Zeug zum Kinohit oder gar Oscar-Anwärter zu haben, gab es immer schon. Früher feierten sie statt auf der Leinwand auf VHS oder DVD Premiere, heute versenden sie sich ohne viel Aufsehen zu erregen bei Streamingdiensten. Doch das heißt nicht, dass nicht auch solche B-Movies ihre Qualitäten haben, die das Einschalten lohnen würden.



"Jagged Mind", seit kurzem zu sehen bei Disney+, ist genau solche ein Fall. Inszeniert von Kelley Kali und geschrieben von Allyson Morgan (die auch schon für die Kurzfilm-Vorlage verantwortlich zeichnete) erzählt der Psychothriller mit Mystery-Einschlag von Galleristin Billie (Maisie Richardson-Sellers), die nach einer eher unguten Affäre mit ihrer Chefin unverhofft die coole, wohlhabende Alex (Shannon Woodward) kennen lernt und schnell im siebten Himmel schwebt.

Ein schlimmer Verdacht

Als immer häufiger Blackouts und Déjà-vus ihr das Leben schwer machen, fürchtet sie zunächst, dass das wie bei ihrer Mutter erste Symptome einer frühen Alzheimer-Erkrankung sein könnten. Doch weil die Erinnerungsfetzen nicht selten etwas mit Alex und ausgesprochen brutalen Konfliktsituationen zu tun haben, kommt ihr bald noch ein anderer, schrecklicher Verdacht.



"Jagged Mind" kann seit 11. August 2023 auf Disney+ gestreamt werden (Bild: Hulu)

Das bisschen, was "Jagged Mind" an Spannung und überraschenden Wendungen zu bieten hat, soll an dieser Stelle eigentlich nicht gespoilert werden. Aber Achtung: ganz lässt es sich nicht vermeiden. Denn auch wenn der Film kein sonderlich großer Wurf ist, was raffiniertes Entertainment angeht, und seine paranormale Zeitschleifen-Geschichte nicht annähernd so clever (oder in sich stimmig) erzählt wie jüngst etwa die Serie "Slip", so steckt in seinem Kern doch ein ernstes, wichtiges Thema. Denn letztlich geht es hier um Missbrauch, Manipulation und Gaslighting im Namen der Liebe und innerhalb von Beziehungen. Und was das angeht, gelingen dann doch zumindest ein paar nicht uninteressante Beobachtungen.

Erfreuliche Besetzung

Einen solchen mit Erotik, Beziehungsdrama und Voodoo unterfütterten Thriller-Plot dann auch aus der queeren Perspektive einer lesbischen Protagonistin zu erzählen, macht die Sache gleich noch ein wenig interessanter. Dito das Setting in Little Haiti, einem Stadtteil von Miami.



Und auch die Besetzung ist eine erfreuliche Abwechslung vom sonst oft üblichen Einerlei. In kleinen Nebenrollen haben die aus "Ramy" bekannte Rosaline Elbay oder Ex-Model Jimmy Jean-Louis prägnante Auftritte, die aus queere, aus "Westworld" und dem Videospiel "The Last of Us Part II" bekannte Woodward verströmt undurchschaubare Coolness und die ebenfalls queere Britin Richardson-Sellers, die bald auch in der zweiten Staffel von "Perfect Little Strangers" mit von der Partie ist, bringt echtes Charisma mit.



Alles in allem ist "Jagged Mind" deswegen immer noch kein Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Aber wer hier beim Streamen hängen bleibt, hätte es auch sehr viel langweiliger treffen können.



Jagged Mind. Psychotriller. USA 2023. Regie: Kelley Kali. Cast: Maisie Richardson-Sellers, Shannon Woodward, Rosaline Elbay, Shein Mompremier, Kate Szekely: Jimmy Jean-Louis, Casey Ford Alexander. Laufzeit: 87 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Seit 11. August 2023 auf Disney+