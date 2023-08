Lisa Paus: SBGG kann "am Ende der Sommerpause vom Kabinett verabschiedet werden"

Die Berliner Politikerin Lisa Paus ist seit April 2022 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat in einem am Donnerstagvormittag veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung "Welt" ausgeschlossen, dass das geplante Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) noch kippen könne. Außerdem kündigte die 54-Jährige eine Verabschiedung vor dem Ende der Sommerpause an. Der Bundestag beginnt seine nächste Sitzung in zweieinhalb Wochen – am 4. September.



"Es werden jetzt die letzten Fragen mit dem Innenministerium geklärt, und dann kann das Gesetz am Ende der Sommerpause vom Kabinett verabschiedet werden", so Paus. "Die Betroffenen warten nun schon lange genug darauf." Letzten Monat hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) eine Verabschiedung des SBGG im Kabinett noch für die Zeit nach der Sommerpause angekündigt (queer.de berichtete).



Paus hatte am Mittwoch mit ihrem vorläufigen Veto gegen das sogenannte Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für Aufregung gesorgt. Grund dafür war offenbar ein Streit um die Finanzierung der von Paus geplanten Kindergrundsicherung.

Ampel fällt hinter Zeitplan zurück

Der von der Regierungskoalition angekündigte Zeitplan für das "Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag" wurde bereits mehrfach nicht eingehalten. Erste Eckpunkte zum SBGG hatten Buschmann und Paus im Juni 2022 in der Bundespressekonferenz vorgestellt (queer.de berichtete). Erst knapp ein Jahr später, im Mai 2023, wurde ein gemeinsamer Referentenentwurf veröffentlicht (queer.de berichtete).



Dieser Entwurf wurde jedoch von queeren Organisationen, der Bundesantidiskriminierungsbeauftragen Ferda Ataman und dem Bundesqueerbeauftragten Sven Lehmann (Grüne) kritisiert. Bemängelt wurden etwa die im Entwurf enthaltenen Wartezeiten oder Einschränkungen des Diskriminierungsschutzes von trans Menschen. Es gab Berichte, wonach nicht nur das FDP-geführte Justizministerin, sondern auch das SPD-geführte Innenministerium Probleme mit dem Gesetz hat (queer.de berichtete). (dk)