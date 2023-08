Der heute 54-jährige General im Jahr 2013 (Bild: Hockler73 / wikipedia

Ein italienischer General hat mit rassistischen und homophoben Äußerungen für Empörung gesorgt. Verteidigungsminister Guido Crosetto kündigte am Donnerstag ein Disziplinarverfahren gegen den 54-jährigen Roberto Vannacci an, der ohne das Wissen der Armeeführung ein Buch im Selbstverlag veröffentlicht hatte. Vannacci habe "persönliche Meinungen geäußert, die die Armee, die Verteidigung und die republikanische Verfassung diskreditieren", erklärte der Minister.



Der General, der früher in Afghanistan und im Irak gedient hatte, leitet inzwischen Italiens militärgeographisches Institut. In seinem Buch schreibt er unter anderem, dass Homosexuelle nicht "normal" seien. Er wettert gegen die "Diktatur der Minderheiten" und eine "internationale Gay-Lobby" und teilt gegen Feministinnen, Umweltschützer*innen und Einwanderer*innen aus. Über die schwarze italienische Star-Volleyballerin Paola Egonu schreibt Vannacci, "dass ihre Gesichtszüge nicht italienisch sind".

Die Äußerungen des Generals lösten eine Welle empörter Reaktionen bei linksgerichteten Politikern aus, während Abgeordnete der Rechten und der extremen Rechten zu dem Vorfall schwiegen. Die Ansichten des Generals entsprechen teilweise der Rhetorik der Parteien. Italiens rechtsgerichtete Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betont immer wieder einen Einsatz für "traditionelle Familienwerte", sie selbst ätzte gegen die "LGBT-Lobby". Verteidigungsminister Crosetto ist neben Meloni einer der Mitgründer der Partei Fratelli d'Italia.



Der General selbst wies am Donnerstag Kritik an dem Buch zurück. Medien zitierten seiner Meinung nach einzelne Stellen aus dem Kontext, um es zu skandalisieren. Zugleich würde er jedes Wort wiederholen. (cw/afp)