Heilbronn: Rechte melden Familien-"CSD" an

2023 sah bereits die Kampagne "Stolzmonat" und Proteste und Gewalt gegen Prides, nun planen Vielfaltsgegner einen eigenen "CSD"

In Heilbronn wird es an diesem Sonntag eine queerfeindliche Demo – und einen vielfältigen Gegenprotest – geben. Aktivist*innen offenbar aus dem Querdenker-Umfeld planen für 13 Uhr unter dem Titel "Children Street Day" einen "ersten CSD für Familien & Kindern" samt "Spaziergang". Entsprechende Ankündigungen wurden in sozialen Netzwerken geteilt.





"Wer sich für eine gesunde Familienstruktur einsetzen möchte sollte am Sonntag Nachmittag vorbei schauen", schreibt "Querdenken (713)" zu dem Protest bei Telegram. Dazu gibt es Icons heterosexueller Familien und zusätzliche Hashtags wie #FamilienStreetDay und #StrongFamilies, was die Regenbogen-Farbgebung des Motivs und ein entsprechendes Icon konterkariert. Nach aktuellem Stand soll die Querdenken-Kundgebung am Kiliansplatz starten, nachdem sie zunächst am Bollwerksturm angekündgt war.

Gegenproteste geplant

"Die rechte Szene ruft in Heilbronn zu einem CSD auf", beklagte am Donnerstag die Würzburger und Heilbronner Dragqueen Luna Lube bei Twitter. "Zu einem Children Street Day, wo es aber nicht um die Kinder sondern um ihre rechten Parolen geht." Da wolle man dagegenhalten und ein Familienfest veranstalten. Das solle von 12 bis 14 Uhr rund um den Bollwerksturm stattfinden und Infostände, Livemusik, Basteln, Kinderschminken und mehr umfassen.



Auf eine weitere Gegenkundgebung um 12.30 Uhr am Kiliansplatz wies die trans Aktivistin Janka Kluge hin: "Am Sonntag wollen Querdenker und andere unter der Benutzung des Begriffs CSD in Heilbronn demonstrieren. Ein Heilbronner Bündnis verschiedener Gruppen wird dagegen demonstrieren. Ich werde auch vor Ort sein und eine Rede halten."



Auch der LSVD Baden-Württemberg zeigte sich bei Twitter alarmiert: "Bisher hatten wir nur die #DemofAlle, die gg #Familienvielfalt gekämpft hat, va in #Stuttgart. Jetzt machen auch Querdenker in #Heilbronn mobil, am SO. Das auch noch 'CSD' zu nennen, ist besonders perfide. Es wird eine Gegen-Demo geben! Seid dabei! #familieistwokindersind", schrieb der Verband. (cw)