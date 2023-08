Verpasste Britney Spears ihrem Ehemann ein blaues Auge?

marcen27 / wikipedia) Bei Britney geht es wieder mal drunter und drüber (Bild:

Am Mittwoch dass Britney Spears' (41) Ehemann Sam Asghari (29) nach 14 Monaten Ehe die Scheidung eingereicht hat (queer.de berichtete). Als Grund werden laut US-Medien Gerichtsdokumenten "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Der 29-Jährige habe der Sängerin angeblich vorgeworfen, ihn betrogen zu haben – ein Vorwurf, den Spears zurückgewiesen habe, der jedoch letztlich zum Auszug des Models und der nun eingereichten Scheidung geführt haben soll.



Jetzt hat das US-Portal "TMZ", das zuerst über die Trennung der Eheleute berichtete, aus Insider-Quellen aus dem Umfeld des Paares erfahren, dass Spears ihren Noch-Ehemann in den sieben gemeinsamen Jahren ihrer Beziehung wiederholt körperlich angegriffen haben soll.



Zu Beginn dieses Jahres soll Asghari demnach gerade im Ehebett geschlafen haben, als die Sängerin unvermittelt "ausrastete" und ihn angeblich attackierte. Der verdutzte Asghari soll sich nicht körperlich gewehrt haben, jedoch von dem Vorfall ein blaues Auge davongetragen haben.

Angebliche Messersammlung im Schlafzimmer

Zudem soll Asghari beunruhigt haben, dass der Popstar eine umfangreiche Messersammlung sein Eigen nennt. Spears soll eine Faszination für die Schneidewerkzeuge hegen, und sie überall in ihrem Zuhause verteilt haben – einschließlich des Schlafzimmers. Einer namentlich nicht genannten Quelle zufolge soll die Sängerin in Angst davor leben, von unbekannter Seite angegriffen zu werden. Mit den überall im Haus verfügbaren Messern wolle sie sich gegen eine potenzielle Attacke schützen. Der eingangs erwähnte eheliche Streit um einen angeblichen Fehltritt der 41-Jährigen soll daher lediglich der Tropfen gewesen sein, der das Fass letztlich zum Überlaufen brachte.



Spears und Asghari begannen ihre Beziehung im Jahr 2016, nachdem sie sich am Set des Musikvideos "Slumber Party" kennengelernt hatten. Im September 2021 machte er einen Heiratsantrag, am 9. Juni 2022 fand ihre Märchenhochzeit auf dem Gelände von Spears' Villa im kalifornischen Thousand Oaks statt. Dazu kamen auch Promis wie Madonna (65) oder Paris Hilton (42). Zuvor war Spears bereits zwei Mal verheiratet gewesen.

Statement von Asgheri

Sam Asghari (29) hat sich via Social Media zur Trennung von seiner Ehefrau geäußert. Auf Instagram postete er in seiner Story folgende Worte: "Nach sechs Jahren voller Liebe und Engagement füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unsere gemeinsame Reise zu beenden."



Im weiteren Text hat Asghari nur positive Worte für Spears übrig: "Wir werden an der Liebe und dem Respekt festhalten, die wir füreinander haben, und ich wünsche ihr immer das Beste. Scheiße passiert." Im letzten Teil des Statements wendet er sich zudem explizit an die Fans und Medien: "Um Privatsphäre zu bitten, erscheint mir lächerlich, deshalb bitte ich einfach alle, auch die Medien, freundlich und rücksichtsvoll zu sein."



Neues Album geplant



Mitten im Wirbel um ihre Scheidung von ihrem Noch-Ehemann bahnt sich Spears scheinbar den Weg für ein neues Album. Die Musikikone habe die Absicht trotz der persönlichen Turbulenzen in naher Zukunft musikalisch wieder aktiv zu sein, wie "Page Six" berichtet.



Zuvor hatte die Klatschseite berichtet, dass Britney Spears ihre Energie auf die bevorstehende Veröffentlichung ihres Buches "The Woman in Me" konzentriert. Das Werk kommt am 24. Oktober in den Handel. Ein Insider, der eng mit der Popsängerin verbunden ist, hat aber nun verraten: "Idealerweise plant sie, möglicherweise sogar ein Album sowie einen Song zur Zeit der Buchveröffentlichung zu präsentieren."



Sie hat es auf dem "Radar", heißt es weiter. Dem Insider zufolge hat die Popsängerin außerdem "ein bevorstehendes Autoren-Camp und erhält Songs von einigen großen Künstlern", wie "Page Six" zitiert.



Zusammenarbeit mit Beyoncé abgelehnt



Bereits im Mai berichtete "Page Six", dass Spears wieder über musikalische Projekte spreche und zahlreiche Angebote erhalten habe. Einige dieser Angebote habe sie jedoch abgelehnt – darunter auch eine potenzielle Zusammenarbeit mit Beyoncé (41). Ein Insider sagte damals: "Die Tatsache, dass Britney nun wieder ihre Freiheit genießt, eröffnet ihr die Möglichkeit, zum ersten Mal seit Langem wieder die kreative Kontrolle zu übernehmen. Sie wird die Dinge in ihrem eigenen Tempo angehen." (spot/cw)