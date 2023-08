"Charming Boys": Ein Paar hält sich nach Ende der Show die Stange

Bei der Wiedersehensshow waren (hinten v.l.n.r.) Lukas, Kevin, Martin, Aaron, Vladi, Maurice, (vorne, v.l.n.r.) Moderator Amiaz Habtu, Philippe und Nik dabei (Bild: RTL)

Heute, 11:12h 2 Min.

In der seit Donnerstag auf RTL+ veröffentlichten "Charming Boys"-Wiedersehensshow ließen acht der Kandidaten die Erlebnisse in Koh Samui in einem Kölner Studio Revue passieren. Der neue "Charming"-Moderator Amiaz Habtu ("Prominent!", "Let the music play") begrüßte neben dem Siegerpaar Aaron (28) und Lukas (23) auch die Publikumslieblinge Nik (31) und Philippe (30), Kevin (33) und Martin (29) sowie Vladi (36), Maurice (24).



Bei der Sendung wurde auch das Geheimnis gelüftet, wer noch zusammen ist: Schon sehr schnell wurde klar, dass Aaron und Lukas nicht zusammengefunden haben. Zu unterschiedlich war das Paar – der eher zurückhaltende Lukas konnte den Lebenswandel von Party-Maus Aaron nicht akzeptieren. "Aaron hat mir zu verstehen gegeben, dass er gerne Sex hat und auch viel Sex hat, was auch völlig in Ordnung ist, aber womit ich einfach nicht klarkomme", so Lukas.

Das "taktische" Couple Vladi und Maurice hat ebenfalls nicht zusammengefunden – sie verbinde aber eine enge Freundschaft, erklärten die beiden in der Wiedersehensshow. Auch die "Schwestern" Kevin und Martin sind kein Liebespaar – sie lästern aber gerne miteinander.



Aus Berlin wurden auch in einem voraufgezeichneten Video Sebastian (35) und Rudi (36). Sie hätten den "Bro-Code wieder aktiviert", teilte das Couple mit. Man habe zwar gedatet, aber gemerkt, dass man eben nur "auf freundschaftlicher Ebene vibet".

"Ja, klar! Wir sind noch zusammen!"

Bei Philippe und Nick sieht es anders aus: Das Paar, das von seinem Mitfinalisten gehasst wurde, ist immer noch zusammen. "Ja, klar! Wir sind noch zusammen!", so Nick grinsend – während insbesondere Kevin finster dreinschaute. Nick habe sogar schon Philippes Familie kennengelern. Zudem sei in Kürze eine eine gemeinsame Reise nach Lissabon zu Niks Vater und Schwester geplant.



Während Nik und Philippe total in love sind, sitzen Martin und Kevin da mit Blicken des Todes, es ist so lustig #charmingboys Jani (@Jani_New711) August 17, 2023 Twitter / Jani_New711

|

Natürlich wurden alte Konflikte in der Show neu aufgewärmt. Aaron teilte vor allem gegen Maurice aus. Auch Kevin hat noch so einiges aufzuarbeiten. Mobbingvorwürfe gegen Philippe weist er mit den Worten zurück: "Wer hat dir die Ohropax gegeben?" Martin giftet ebenfalls, gibt aber zu: "Natürlich, auf eine gewissen Art und Weise ist es nicht immer vertretbar. Das weiß ich. Dafür entschuldige ich mich auch."



Alle zehn Folgen der "Charming Boys" stehen auf RTL+ zur Verfügung – ebenso wie die vergangenen vier Staffeln von "Prince Charming" und zwei Staffeln des lesbischen Ablegers "Princess Charming". Ab 1. September geht es weiter mit queerem Dating: Dann wird Princess Madleen mit 20 Kandidatinnen flirten (queer.de berichtete). (cw)