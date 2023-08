Julian F.M. Stoeckel sammelt Unterschriften für Dirk Bachs rosa Bank

Entertainer und Influencer Julian F.M. Stoeckel kämpft für Dirk Bachs rosa Bank (Bild: Facebook / Julian F.M. Stoeckel

Heute, 12:35h 2 Min.

Mehr als 18.000 Menschen haben bereits eine von Julian F.M. Stoeckel am vergangenen Samstag gestartete Petition unterzeichnet, in der die Stadt Köln aufgefordert wird, die rosa Bank am Grab von Dirk Bach zu erhalten. Hintergrund ist, dass die Stadtverwaltung kürzlich angeordnet hatte, alle privaten Bänke aus dem Melaten-Zentralfriedhof im Stadtteil Lindenthal zu entfernen (queer.de berichtete).

Gegen "deutschen Bürokratie-Wahnsinn"



Stoeckels Petition hat bereits viele Unterstützer*innen

"Dirk Bach war ein wahnsinnig beliebter, talentierter und großartiger Entertainer und wenn einer eine ROSA BANK auf seiner Grabstätte verdient hat, dann er…", so begründete Stoeckel seine Initiative. "Unterstützen Sie diese Petition, dass der deutsche Bürokratie-Wahnsinn nicht soweit geht, dass persönlich gestaltete Bänke auf Gräbern berühmter Persönlichkeiten entfernt werden…"



Am selben Tag wie Stoeckel hatte die 71-jährige Kölnerin Dorothee Fiedler bereits eine ähnliche Petition gestartet. Ihr Sohn, der mit 18 Jahren bei einem Unfall ums Leben kam, ist ebenfalls auf dem Melatenfriedhof begraben. Sie stellte an seinem Grab eine braune Holzbank mit schwarzem Metallgestell auf, die ihr bei der Trauerarbeit helfe: "Es ist eine Art der Meditation, die aber auch nur möglich ist, da ich nah bei Carl sitzen kann", sagte sie dem "Kölner Stadtanzeiger". Ihre Petition haben bislang mehr als 3.000 Menschen unterzeichnet.



Der bi­sexuelle Berliner Julian F.M. Stoeckel wurde 2014 einem breiteren Publikum durch seine Teilnahme bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" bekannt. Der 36-Jährige sorgte Anfang des Jahres für Schlagzeilen, weil er CDU und FDP im Berliner Wahlkampf unterstützte (queer.de berichtete). Er soll außerdem die neue Staffel der Datingshow "Naked Attraction" moderieren (queer.de berichtete). (dk)