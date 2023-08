Bruce Darnell kehrt zum RTL-"Supertalent" zurück

Heute, 15:58h 2 Min.

"Das Supertalent" kehrt nach einer längeren Pause 2024 zurück auf die TV-Bildschirme. Das hat der Kölner Sender RTL am Freitag mitgeteilt. Zudem steht auch fest, wer am Jurypult Platz nehmen wird. Neben Urgestein Dieter Bohlen (69) kehrt auch sein langjähriger Kollege Bruce Darnell (66) zurück.



Darnell war zwischen 2008 und 2020 in insgesamt elf Staffeln der Castingshow an der Seite von Bohlen dabei. 2021 versuchte er es dann mit einer Personalityshow "Surprise! Die Bruce Darnell Show" auf ProSieben (queer.de berichtete). Die Sendung wurde nach sehr schwachen Quoten allerdings nicht fortgesetzt.



Haben wir nicht alle diese Reaktionen vermisst? (Bild: RTL)

"Für mich ist es wie nach Hause kommen! Back to the best Juryplatz!", kommentierte Darnell im gewohnten Denglisch. "Ich bin stolz und dankbar, neben Dieter wieder die Jury zu rocken. Ich freue mich auf die beiden neuen Jury-Kolleginnen und auf die amazing Talents."



Bei den beiden neuen Kolleginnen handelt es sich "Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova (36) und "Let's Dance"-Gewinnerin und Boris-Becker-Filia Anna Ermakova (23).

Bohlenloses Experiment gescheitert

Nachdem RTL die ursprüngliche Jury um Dieter Bohlen nach der 14. Staffel ausgewechselt hatte, saßen 2021 in Staffel 15 Designer Michael Michalsky (56), die ESC-Zweite Chantal Janzen (44) und das Zauberkünstler-Duo Ehrlich Brothers sowie wechselnde Gastjuror*innen in der Jury. Die Staffel war allerdings ein Quotenflop: Die durchschnittliche Zahl der Zuschauer*innen pro Show sank von 2,95 auf 1,44 Millionen – bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war der Einbruch noch stärker. Deswegen setzte der Sender "Das Supertalent" anschließend auf unbestimmte Zeit aus. Die 16. Staffel soll nun im Frühjahr 2024 starten, ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt.



"Ob Einzeltalente oder Gruppenperformances, jung oder alt, Laien oder Profis, Mensch oder Tier: In dieser Show ist jeder willkommen", teilte RTL mit. Bewerbungen sind ab sofort über das Castingformular auf RTL.de möglich. (spot/cw)