Münster: Polizei benennt Ansprechpartner für queere Menschen

Polizist*innen in Münster zeigen Flagge gegen Queerfeindlichkeit (Bild: Polizei Münster)

Heute, 10:35h 2 Min.

Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf hat nach dem tödlichen Übergriff auf Malte C. am Rande des CSD im August 2022 einen regelmäßigen Dialog mit queeren Verbänden der westfälischen Stadt geschaffen und einen Ansprechpartner für die Szene benannt. Darüber informierte das Polizeipräsidium Münster am Freitag in einer Pressemitteilung.



"Wir als Polizei gewährleisten die Sicherheit aller Menschen unabhängig von ihrer Religion, Nationalität und sexueller Bestimmung", erklärte Polizeipräsidentin Dorndorf. "Uns ist dabei ganz besonders wichtig, dass uns die Menschen vertrauen. Neben dem regelmäßigen Austausch haben wir bei der Polizei einen Ansprechpartner installiert. Er hat die Aufgabe, Polizeiarbeit zu erklären und Hürden abzubauen."

Marco Krause will respektvollen Umgang gewährleisten

Marco Krause ist dieser Ansprechpartner für die queere Community, der seine Arbeit bereits Ende des vergangenen Jahres aufnahm. Er sieht seine Aufgaben darin, Verständnis für verschiedene Lebensmodelle zu fördern und einen respektvollen Umgang zu gewährleisten. Damit will er die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der queeren Community vereinfachen und das Sicherheitsgefühl in der queeren Community stärken. In einem Kurz-Interview auf der Homepage der Polizei Münster stellt er sich vor.

Während des diesjährigen CSD Münster am 26. August ist die Polizei mit einem Infomobil am Harsewinkelplatz in der Zeit von 13 bis 19 Uhr im Einsatz. Auch Marco Krause wird mit vor Ort sein. "Für die Sicherheit ist die Polizei zum Schutz der Besucher des CSD im Einsatz", heißt es in der Pressemitteilung. (cw/ots)