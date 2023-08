Familienministerin Lisa Paus verteidigt den SBGG-Entwurf der Ampel (Bild: Laurence Chaperon)

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sieht die Vorbehalte gegen das von ihr und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegte Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) ausgeräumt. "Das Bundesinnenministerium hatte noch Konkretisierungsbedarf bei der Nachverfolgbarkeit der Identität für die Sicherheitsbehörden, die berücksichtigt wurden", sagte die Grünen-Politikerin dem Nachrichtenportal "The Pioneer" (Mittwoch). Der Entwurf soll voraussichtlich an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet werden.



Künftig soll jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Das Gesetz richtet sich laut Familien- und Justizministerium an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen.

"Intensive" Abwägungsdiskussionen

Paus zufolge waren die Abwägungsdiskussionen mit dem Bundesjustizministerium "intensiv". "Andere europäische Staaten mit vergleichbaren Gesetzen legen Wert darauf, dass diese Nachverfolgung gesichert ist, z.B. Malta, Belgien oder Dänemark", sagte Paus. Die Familienministerin bedauerte, dass das Gesetz nicht vor der Sommerpause durchs Kabinett gegangen ist. Sie stehe aber vollständig zu dem nun vorgelegten Entwurf, "denn er wird für die Betroffenen enorme Erleichterungen bringen".



An mehreren Einschränkungen im Gesetz, etwa an Wartezeiten oder einer Regelung zum Hausrecht, hatte es im Vorfeld von queeren Aktivist*innen scharfe Kritik gegeben (queer.de berichtete). Am Mittwoch kritisierte sogar die Dachorganisation Transgender Europe (TGEU) die Bundesregierung dafür, dass sie im Gesetzgebungsprozess den Entwurf weiter verwässert habe: "Während unbegründete Ängste eingearbeitet wurden, sind Vorschläge zur Verbesserung nicht beachtet worden", so TGEU. (dpa/dk)



Was ich immer befürchtet habe, scheint nun einzutreten.

Das #Selbstbestimmungsgesetz ist das Papier nicht wert & weder der FDP noch anderer Parteien sind wir trans Personen je wichtig gewesen.

Wie immer instrumentalisiert man Minderheiten und wirft sie dann vor den Zug. https://t.co/FMC6i8x2Ct Anna Victoria Rose (@VikkysRosenmond) August 21, 2023

| Twitter / VikkysRosenmond | Viele trans Personen kritisieren die Einschränkungen im geplanten Selbstbestimmungsgesetz

16.20 Uhr: Auch queere Liberale verteidigen SBGG



Michael Kauch, der Bundesvorsitzende der Liberalen Schwulen, Lesben, Bi, Trans und Queer (LiSL), hat den Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes als "Durchbruch für Trans*rechte" bezeichnet. Den Kompromiss halte man für "ausgewogen und in den allermeisten Bestimmungen für sachgerecht. Er macht Schluss mit Fremdbestimmung durch Gutachter und Gerichte und ermöglicht eine einfache Änderung von Namen und Geschlechtseintrag", so Kauch. "Gleichzeitig berücksichtige der Entwurf alle Eventualitäten, um Missbrauch insbesondere durch cisgeschlechtliche Männer zu verhindern. Damit erhöhe er die Akzeptanz, etwa wenn klargestellt werde, dass man sich dem Wehrdienst im Verteidigungsfall nicht durch kurzfristige Änderung des Geschlechtseintrags entziehen kann.



"Es ist zudem richtig, dass ungerechtfertigte Kritik von Gegnerinnen und Gegnern des Selbstbestimmungsgesetzes explizit zurückgewiesen wird." Dazu gehöre die Klarstellung, dass der Entwurf weder medizinische Maßnahmen regelt noch Änderungen bei Vertragsfreiheit, Hausrecht oder dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vorsehe. "Das ist kein Zurückweichen vor radikalen Feministinnen oder Rechtspopulistinnen und -populisten, sondern eine kluge Beschreibung der Fakten. Es wird an diesen Stellen schlichtweg nichts geändert."



Der einzige Punkt, den die queeren Liberalen ablehnten, sei die dreimonatige Voranmeldung der Personenstandsänderung beim Standesamt. "Dies ist überflüssig, insbesondere da z.B. die Datenübermittlung an die Sicherheitsorgane erst nach der Personenstandsänderung erfolgt", argumentierte Kauch.