ESC-Sieger Duncan Laurence heiratet seinen Freund

Heute, 12:10h 2 Min.

Der niederländische Sänger Duncan Laurence (29) hat am Wochenende in Stockholm seinen Freund, den amerikanischen Songwriter Jordan Garfield, geheiratet. Die beiden veröffentlichten Bilder ihrer Hochzeit vor einem Schloss. Der neue Ehemann des ESC-Siegers von 2019 teilte mit, dass er den Nachnamen seines Ehemannes, der eigentlich Duncan de Moor heißt, angenommen habe.



"Dieses Wochenende war so magisch. Ich habe gerade meinen besten Freund und die Liebe meines Lebens geheiratet", erklärte Jordan de Moor auf Instagram. "Ich kann mir keinen perfekteren Augenblick vorstellen. Wow, wow, wow!!!!" Duncan Laurence kommentierte die Bilder nur mit den Worten: "Mr & Mr de Moor".



Dunan Laurence hatte sich im Oktober 2018 auf Instagram als bi­sexuell geoutet. Er sprach damals auch öffentlich über seinen damaligen Partner Gerco Derksen. Im September 2019 gab er gegenüber niederländischen Medien bekannt, dass er sich von Derksen getrennt habe. Seit 2020 ist er mit seinem neuen Partner aus den USA verlobt (queer.de berichtete).



Bekannt geworden war Laurence in seiner Heimat 2014 durch die Castingshow " The Voice of Holland". Er gehörte damals zum Team von Ilse DeLange, die im selben Jahr als Teil des Duos The Common Linnets mit "Calm After the Storm" den zweiten Platz beim ESC in Kopenhagen belegte.

Sieg mit "Arcade"

Laurence hatte den Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv mit dem englischsprachigen Lied "Arcade" für sein Heimatland gewonnen (queer.de berichtete). In den Niederlanden wurde die Single zum Chartstürmer, in Deutschland reichte es immerhin für Platz 26 in den Charts.

Dieses Jahr waren Laurence und sein Neu-Ehemann gemeinsam beim ESC in Liverpool dabei: Sie waren Co-Autoren des niederländischen Beitrags "Burning Daylight" des Duos Mia Nicolai und Dion Cooper. Der Erfolg von 2019 konnte allerdings nicht wiederholt werden: Im ersten Halbfinale erreichte "Burning Daylight" nur den 13. Platz unter 15 Teilnehmerländern – und qualifizierte sich damit nicht für die Finalrunde. (dk)