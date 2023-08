Heute, 13:18h 7 Min.

Die Reaktionen auf die Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes (SBGG) durch das Bundeskabinett fallen unterschiedlich aus. In der LGBTI-Community wird begrüßt, dass das von vielen Betroffenen als diskriminierend empfundene Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1981 endlich abgeschafft wird. Allerdings gibt es scharfe Kritik an vielen Einschränkungen im Gesetzestext, die teilweise die Diskriminierung zementierten. Die Regierungskoalition feiert sich hingegen für den Entwurf, während Union, AfD und Feministinnen um Alice Schwarzer populistisch davor warnen, dass trans Menschen anderen Personen gefährlich werden könnten.



"Das Selbstbestimmungsgesetz ist historisch, aber es besteht noch deutlich Luft nach oben", erklärte etwa Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* (BVT*). "Wir stellen mit großem Bedauern fest, dass der überwiegende Teil der Kritikpunkte, welche wir und weitere Fachverbände im Mai eingebracht haben, nicht im Kabinettsentwurf berücksichtigt wurden. Dies muss sich dringend im parlamentarischen Verfahren ändern."



Ähnlich sieht es der Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti): "Insgesamt stellt der Entwurf nur einen ersten Schritt in die geschlechtliche Selbstbestimmung dar", so dgti-Sprecherin Jenny Wilken. Auch sie beklagte, dass die Verbändeanhörung erfolglos geblieben sei. "Hier muss der Bundestag dann nachbessern", forderte Wilken.



Auch der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) hält den Entwurf der Ampel nur für halb gelungen: "Die geschlechtliche Selbstbestimmung muss ohne Wenn und Aber gewährleistet werden; das muss auch für Jugendliche gelten", erklärte Bundesvorstandsmitglied Mara Geri. "Das Selbstbestimmungsgesetz muss eine wirkliche geschlechtliche Selbstbestimmung garantieren – ohne Fremdbestimmung oder Misstrauen."



Helmut Metzner, der Chef der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, hofft ebenfalls auf Verbesserungen im parlamentarischen Prozess: "Wir empfehlen allen, in der Debatte auf die Erkenntnisse der Wissenschaft zu hören sowie den Lebensgeschichten der betroffenen Menschen zuzuhören, anstatt sich durch die künstliche Aufgeregtheit von Kabarettist*innen, Kolumnist*innen und Komiker*innen sowie anderen selbsternannten Expert*innen verwirren zu lassen."

Ataman: Gesetz könnte transfeindliche Vorurteile bestärken

Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, führte ähnliche Bedenken an: "Das SBGG muss klar das Ziel verfolgen, die Selbstbestimmung zu stärken und das Recht jeder Person auf Achtung und respektvolle Behandlung in Bezug auf die Geschlechtsidentität zu verwirklichen", so Ataman. In dem Gesetzentwurf fänden sich dagegen Ausführungen, "die dazu geeignet sind, Diskriminierungen zu begünstigen und Vorurteile zu bestärken."

Der Bundesvorstand von SPDqueer bezeichnete den Entwurf als "Meilenstein mit viel Raum für Verbesserungen". Im parlamentarischen Prozess könne noch "ein echtes und diskriminierungsfreies Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg" gebracht werden.



Kritik kommt auch von Frank Laubenburg, dem Chef von Die Linke.queer. Auf Twitter wunderte er sich, warum die gleichen Argumente, die gegen ein echtes Selbstbestimmungsgesetz sprechen sollen, nicht auf Eheschließungen angewendet wird: "Seltsam, dass eine Ehe einfach nur als Sprechakt geschlossen und wieder aufgelöst werden kann. Keine Gutachten vorher, ob die Beiden überhaupt zusammen passen, ob es nur ein Phase ist oder ob Kriminelle durch die Ehe nur ihren Namen ändern lassen wollen."



Politiker*innen der Koalition verweisen dagegen eher auf die Verbesserungen im Vergleich mit dem alten Recht und auf die Geschlossenheit der Ampel: "Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf, hinter dem die gesamte Bundesregierung steht und der allen Bedenken – und seien sie noch so fernliegend – Rechnung trägt. Das ist ein großer Erfolg", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) dem "Tagesspiegel".



Auf die sicherheitspolitischen Bedenken sei in aller Gründlichkeit eingegangen worden. Man müsse bedenken, worum es eigentlich gehe: "Um die Freiheit und die Würde von transgeschlechtlichen Menschen. Der Staat darf sie nicht länger wie Kranke behandeln", erklärte der Minister. Es sei ein Gesetz "ganz im Geist" der Verfassung. Im ZDF ergänzte Buschmann, dass das Gesetz niemandem etwas wegnehme, sondern Betroffenen helfe.



"Das Selbstbestimmungsgesetz dient dem Schutz lang diskriminierter Minderheiten und ist ein gesellschaftspolitischer Fortschritt", ergänzte Familienministerin Lisa Paus (Grüne). "Mit dem Selbstbestimmungsgesetz verwirklichen wir das Recht jedes Menschen, in seiner Geschlechtsidentität geachtet und respektvoll behandelt zu werden."



"Mit dem Selbstbestimmungsgesetz schaffen wir endlich das Transsexuellengesetz ab", sagte Hakan Demir, der zuständige Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion im Innenausschuss. "Mit dem Selbstbestimmungsgesetz erkennen wir an, dass unsere Gesellschaft vielfältig ist. Wir stärken die Rechte von nichtbinären, inter und trans Personen. Das Transsexuellengesetz hat bei den Betroffenen in den vergangenen 40 Jahren sehr viel Leid verursacht."



Auch Jürgen Lenders, der queerpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, hat nur Gutes über den Entwurf zu sagen: "Natürlich muss sich der Gesetzgeber immer auch fragen, ob ein Gesetz Schwächen und Lücken hat, ob es eventuell missbraucht werden kann – wie es ja in Bezug auf das Selbstbestimmungsgesetz oftmals befürchtet wird. Zu betonen bleibt: der vorgelegte Entwurf stellt klar, dass das Hausrecht und die Privatautonomie gewahrt bleiben und lässt Raum für sachgerechte Differenzierungen." Die Rechtslage nach dem Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz bleibe ebenfalls unverändert. Das Selbstbestimmungsgesetz setze auch das Strafrecht nicht außer Kraft. "Wir machen das Leben der Menschen, deren sexuelle Identität von deren biologischem Geschlecht abweicht, leichter. Für andere Menschen hat dies keine negativen Folgen."

Sven Lehmann bedauert, dass Verbesserungen "nicht möglich waren"

Selbstkritik kommt vom Queerbeauftragten Sven Lehmann (Grüne), der als Staatssekretär im Familienministerium am Prozess der letzten Monate beteiligt war. Er bedauerte, "dass Verbesserungen am Entwurf auf Ebene der Minister*innen nicht möglich waren, etwa zum Hausrecht-Paragrafen". Weiter erklärte er: "Der Gesetzentwurf der Regierung ist ein Kompromiss zwischen verschiedenen Ministerien mit unterschiedlichen Interessen." Neue Passagen wie die zum Offenbarungsverbot gingen auf das SPD-geführte Innenministerium von Nancy Faeser zurück.



Sven Lehmann ist seit Januar 2022 erster Beauftragter der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (Bild: Cornelis Gollhardt)

Die beiden einzigen trans Abgeordneten im Bundestag, Nike Slawik und Tessa Ganserer (beide Grüne), kippten in einer gemeinsamen Stellungnahme ebenfalls Wasser in den Wein: Es gebe "gegenwärtig noch mehrere Punkte, die ganz klar nicht unseren Ansprüchen an ein gutes Selbstbestimmungsgesetz entsprechen", so Slawik und Ganserer. "Das verbindet uns mit dem großen Teil der Bürgerrechtsorganisationen und queeren Verbänden, für deren zahlreiche Stellungnahmen zum Referent*innenentwurf wir sehr dankbar sind. Wir teilen die dort vorgebrachte Kritik in vielerlei Hinsicht, weswegen wir uns mit Nachdruck dafür einsetzen werden, im bevorstehenden parlamentarischen Verfahren den Entwurf nachzubessern."



Der SPD-Politiker Falko Droßmann ergänzte, dass die Argumente der Trans-Gegner*innen zum Gesetz hanebüchen seien: "Es ist vollkommen unrealistisch, dass jemand einen beschwerlichen Weg zum Standesamt macht, um sein Geschlecht zu ändern und dann in die Frauen-Sauna zu gehen. Das ist Unsinn", so der queerpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. "Dann geht er in die gemischte Sauna oder den FKK-Strand oder weiß Gott wohin."



Union und AfD erklären trans Frauen pauschal zur Gefahr



Ablehnung kommt aus Union und AfD: Der durch queerfeindliche Äußerungen berüchtigte Günter Krings (CDU) machte das Gesetz lächerlich: Dabei handle es sich um eine Regelung, "mit der praktisch jeder auf Zuruf seinen Vornamen und sein Geschlecht ändern kann". Der Chef der größten CDU-Landesgruppe aus Nordrhein-Westfalen deutete weiter an, dass trans Frauen pauschal eine Gefahr für andere Frauen darstellten: Man müsse nämlich respektieren, wenn "Frauen in der Umkleidekabine" keine trans Frauen sehen wollten – wo sich trans Frauen umziehen sollen, sagte Krings freilich nicht.



Auch AfD-Chefin Alice Weidel verbreitete die Mär, dass trans Frauen generell cisgeschlechtliche Frauen gefährdeten: "Das #Selbstbestimmungsgesetz hebelt nicht nur das #Grundgesetz aus, sondern auch Intimsphäre und geschützte Bereiche von Frauen: Demnächst werden sich Männer in Frauengefängnisse, Umkleiden, Saunen und Frauenhäuser klagen können", so die Rechtspopulistin im Kurznachrichtendienst X. Dazu setzte sie den Hashtag #Transfrauen.



Erneut Stimmung gegen das Gesetz kommt von feministischer Seite: Auf Facebook diffamierte das Magazin "Emma" selbst der Ampel-Entwurf mit den vielen Einschränkungen als frauenfeindlich – es verführe Frauen angeblich dazu, ihr Geschlecht ändern zu wollen, denn das SBGG suggeriere "jungen Frauen, ihr Problem sei nicht das Patriarchat, sondern 'das falsche Geschlecht'".



Unter einigen LGBTI-Aktivist*innen überwiegt sogar die Ablehnung des Gesetzentwurfs wegen der vielen Einschränkungen. Die Stuttgarter Journalistin Janka Kluge erklärte etwa im Kurznachrichtendienst X: "Heute ist ein bitterer Tag für mich. Seit Jahren setze ich mich öffentlich für das #Selbstbestimmungsgesetz ein. [...] Den [Ampel-]Entwurf lehne ich entschieden ab. Dafür habe ich mich nicht eingesetzt." (dk)