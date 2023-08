Das sind die 20 "Princess Charming"-Kandidatinnen

Heute, 12:09h 3 Min.

RTL hat die 20 Kandidatinnen vorgestellt, die sich in der dritten Staffel von "Princess Charming" um die Zuneigung der 23-jährigen Princess Madleen Matthias bewerben. Unter ihnen sind auch alte Bekannte: So hat die pansexuelle 28-jährige Stephie bereits TV-Erfahrung als Kandidatin bei "Der Bachelor" gemacht. In dieser Show hatte sie auch über ihre Pansexualität gesprochen. Außerdem wird Elsa erneut antreten, die es in der ersten Staffel von "Princess Charming" bereits ins Finale geschafft hatte. Zudem ist die 26-jährige Regensburgerin Aileena in der Community durch ihren Podcast "Queer Revier" bekannt.



Die Kandidatinnen sind zwischen 23 und 33 Jahre alt. Je fünf von ihnen stammen aus Berlin und aus Köln. Auch zwei Österreicherinnen (aus Innsbruck und Salzburg) sowie eine Schweizerin (aus Zürich) treten an. Princess Madleen stammt aus der Gemeinde Weyhe bei Bremen, studiert und lebt aber heute im niederländischen Groningen.



Princess Kathleen hat schon genaue Vorstellungen, wie ihre Traumfrau sein soll: Das Allerwichtigste für mich ist die Energie, die eine Frau ausstrahlt", sagte sie gegenüber RTL. "Ich kommuniziere unheimlich viel mit meinen Augen und mit meiner Körpersprache, deshalb ist es mir schon wichtig, dass mein Gegenüber auch mit ihren Augen kommunizieren kann. Außerdem liebe ich es, wenn eine Person sowohl maskuline als auch feminine Energy ausstrahlt." Die Studentin, die auch schon einen Mann gedatet hat, erklärte weiter: "Aber ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es da doch einen ganz bestimmten Typ FLINTA gibt, dem ich mich sehr hingezogen fühle: Lange, dunkle Haare und Tattoos." FLINTA ist ein inklusiver Begriff für Frauen und steht für "Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen".

Neuerungen in Staffel drei

In dieser Staffel gibt es einige Neuerungen: So wurde die Show erstmals nicht in Griechenland aufgezeichnet, sondern auf der thailändischen Insel Koh Samui, auf der bereits die erste Staffel von "Charming Boys" gedreht wurde. Zudem wird Princess Madleen die ersten 17 Kandidatinnen als angebliche Mitarbeiterin des Produktionsteams undercover kennenlernen. Auch neu: Drei Kandidatinnen, darunter Elsa, werden erst später einziehen.



"Princess Charming" war 2021 als Ableger der schwulen Datingshow "Prince Charming" gestartet. Bislang traten die Kölnerin Irina Schlauch und die Hannoveranerin Hanna Sökeland als Princesses an.



Die dritte Staffel geht ab 1. September im kostenpflichtigen Bereich des Streamingportals RTL+ los. Woche für Woche erscheint eine neue Folge. Insgesamt wurden neun Episoden produziert. Am Ende gibt es als zehnte Folge erneut die traditionelle Wiedersehensshow in einem Kölner Studio, in dem die Kandidatinnen und die Princess mit etwas Abstand ihre Erlebnisse reflektieren – und um mitzuteilen, ob das Siegerinnenpaar noch immer liiert ist. (dk)