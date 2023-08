Dirk Bachs rosa Bank gestohlen

Links vom Grab stand bis vor kurzem noch eine rosa Bank (Bild: Kölner Aidshilfe)

Die rosa Bank am Grand des 2012 verstorbenen Comedians Dirk Bach auf dem Kölner Melatenfriedhof ist offenbar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestohlen worden. Das teilte die Kölner Aidshilfe in sozialen Medien mit: "Die Bank ist weg. Aber nicht die Stadt Köln hat sie frühzeitig entfernt, sondern ein ganz lustiger Vogel", schrieb der Verein, für den sich Bach zu Lebzeiten intensiv engagiert hatte. "Wir sind grad echt etwas sprachlos. […] Wir fordern die Person auf, die sich diesen schlechten Scherz erlaubt hat, die Bank umgehend zurückzubringen."



Die Bank ist weg. Aber nicht die Stadt Köln hat sie frühzeitig entfernt, sondern ein ganz lustiger Vogel. Wir sind grad... Posted by Aidshilfe Köln on Thursday, August 24, 2023

Die Bank steht seit Jahren am Grab, sorgte jedoch in den letzten Wochen für Aufregung: Die Stadt Köln hatte angeordnet, alle nicht genehmigten Bänke im Zentralfriedhof im Stadtteil Lindenthal zu entfernen. So solle "ein würdevolles und einheitliches Erscheinungsbild, insbesondere in Bezug auf den besonderen Charakter des denkmalgeschützten Melatenfriedhof" sichergestellt werden (queer.de berichtete). Viele Kölner*­innen protestierten gegen die Aktion, etwa auch Bachs enge Freundin Hella von Sinnen. Entertainer Julian F.M. Stoeckel startete gar eine Petition, die inzwischen von mehr als 21.000 Menschen unterzeichnet wurde (Link zur Petition auf change.org). Dabei kritisierte der 36-Jährige den "deutschen Bürokratie-Wahnsinn".

Diebstahl von langer Hand geplant?

"Mich verwundert es, dass die Bank verschwunden ist", erklärte Stoeckel jetzt gegenüber RTL. "Was mich noch viel mehr wundert: Nachts sind in Deutschland die Friedhöfe verschlossen. Wie kann man eine rosa Bank also am helllichten Tag entwenden? Entweder hatte einer einen Schlüssel oder es war von langer Hand professionell geplant." (dk)