Für das Team unserer Kita suchen wir



LSBTI* Erzieher*­innen mit einer Integrationsfacherzieher*­innen-Ausbildung,



die sich mit der Vielfältigkeit des Lebens identifizieren können. Die Stelle ist ab dem 04.10.2023 mit einem Umfang von mindestens 30 Wochenstunden zu besetzen.



Aufgaben:

● Begleiten und Förderung der persönlichen Entwicklung der Kinder im Alter 1-6 Jahren (Schwerpunkt U3) und der Flexibilität mit jeder Altersklasse zu arbeiten

● Entwickeln und Fördern der Selbständigkeit, des Selbstbewusstseins und der sozialen Kompetenz der Kinder

● Gestaltung und Organisation der Gruppenarbeit

● Kooperation mit Eltern, Ämtern sowie mit Kolleg*­innen

● Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder nach dem Berliner Bildungsprogramm

● Mitwirken an der Weiterentwicklung der Kita-Konzeption

● Teilnahme am regelmäßigen Austausch mit Kollegen*­innen und der Leitung



Wir wünschen uns:

● Möglichst Zugehörigkeit zur LSBTI* Gruppe oder Erzieher*­innen mit Interesse an dem Thema "Vielfältigkeit"

● Lust auf die Umsetzung eines neuen Konzepts

● Spaß an der Arbeit mit kleinen und großen Menschen

● Motivation, die Startphase einer neuen Einrichtung mitzugestalten



Wir bieten:

● Teambewusstsein

● Unterstützung durch gewachsene und etablierte Unternehmensstrukturen mit Verwaltung, ÖA, Facility Management etc.

● Gute und humorvolle Arbeitsatmosphäre

● Selbstständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen, 30 Urlaubstage p.a., Entlohnung in Anlehnung an den Tarif

● Supervision, Fortbildung

● Möglichkeit, eigene Talente in die Arbeit einzubringen – sportlich, sprachlich, musikalisch, handwerklich



Ausführlichere Informationen unter schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030 – 44 66 88 22.



Bewerbungen

mit Angabe der Kennziffer A2/2023/02 bis zum 15.09.2023 an: Schwulen­beratung Berlin, Niebuhrstrasse 59/60, 10629 Berlin oder .



Die Bewerbungsgespräche finden in der 38. Kw statt.