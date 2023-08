AfD-Politikerin von Storch mit Fäkalien beschmiert

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Heute, 13:38h 2 Min.

Die queer­feindliche AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist bei einem Auftritt in Rheinland-Pfalz mit Fäkalien beschmiert worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitagabend in Daun in der Vulkaneifel.



Von Storch sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Mann habe sie direkt an der Bühne im Veranstaltungssaal um ein gemeinsames Foto gebeten. Dies sei nichts Ungewöhnliches, und sie sei dazu auch grundsätzlich bereit. Der Mann habe sie daraufhin mit den Exkrementen beschmiert. "Das war wirklich ekelhaft", sagte von Storch. Über den Vorfall hatten zuvor mehrere Medien berichtet.



Vor der Veranstaltungshalle wurde der Mann von der Polizei überwältigt. Gegen ihn läuft laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung. Von Storch sagte, sie haben Anzeige erstattet.



Vor der Halle gab es eine Demonstration gegen die AfD-Veranstaltung mit etwa 100 Teilnehmer*­innen, wie der Polizeisprecher sagte. Sie sei friedlich verlaufen.

Immer wieder queerfeindliche Ausfälle

Beatrix von Storch gehört zu den queerfeindlichsten Politiker*innen im Deutschen Bundestag. Zuletzt hatte sie vermehrt mit transphoben Äußerungen für Schlagzeilen gesorgt. So griff sie etwa im vergangenen Jahr die Grünen-Politikerin Tessa Ganserer an. Ganserer ist neben Nyke Slawik die erste offen trans Bundestagsabgeordnete. Storch warf in einer Bundestagsdebatte Ganserer vor, "als Frau verkleidet" zu sein, und erklärte: "Hätte sich Robert Habeck im richtigen Moment als Roberta bezeichnet, dann wäre Roberta vermutlich jetzt Bundeskanzlerin" (queer.de berichtete).

Zudem erklärte die 52-Jährige im Juli 2022 auf Twitter: "Warum lässt sich ein ganzes Land von diesen transen und queeren HEULSUSEN terrorisieren? Wo bleibt der #AUFSTAND der Mehrheit der Normalen gegen diese totalitären Minderheiten? #herrwirfhirnvomhimmel" (queer.de berichtete). (cw/dpa)