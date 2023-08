Bayreuth: Regenbogenbank beschmiert

Heute, 16:54h 1 Min.

Nur wenige Tage nach der Aufstellung ist eine Regenbogenbank in der Bayreuther Wilhelminenaue mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Darüber informierte am Samstag der Verein Queer Bayreuth. Die auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau aufgestellte Bank war laut "Nordbayerischem Kurier" als "Ausrufezeichen für die Sichtbarkeit von queeren Menschen gedacht".



Die Regenbogenbank am Tag der Aufstellung (Bild: Queer Bayreuth e.V.)

"Die Regenbogenbank – so normal: Sie steht symbolisch für Toleranz und Weltoffenheit. Wir fragen uns: Was bewegt Menschen dazu, allein durch die Farben des Regenbogens Sachbeschädigung zu begehen?", erklärten Tina Pröckl und Philip Ammon-Grießhammer, die Vorsitzenden des Queer Bayreuth e.V., in einer Pressemitteilung. "Wir finden es schade, dass diese bunte Bank anscheinend für manche Menschen gar nicht normal ist. Und welche Gefühle die menschliche Vielfalt auch immer in ihnen auslösen mag – leider reagieren einige mit Ablehnung bis hin zu Gewalt auf jene, die nicht in ihr Weltbild passen."



Der Verein hofft nun, "dass die Täter*innen ermittelt werden und wir Menschen durch Dialog zu mehr Toleranz bewegen können". (cw/pm)