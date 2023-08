Wer ist eigentlich... Jeremy Pope?

Von

Im großartigen Drama "The Inspection", das aktuell in den deutschen Kinos zu sehen ist (Filmkritik von Fabian Schäfer), spielt Jeremy Pope seine erste Kino-Hauptrolle – und untermauert damit nachdrücklich seine Position als einer der spannendsten Newcomer, die Hollywood derzeit zu bieten hat. Für alle, die den 1992 in Florida geborenen, schwulen Schauspieler noch nicht wirklich kennen, stellen wir ihn hier in acht Stichpunkten vor.



Golden Globe-Nominierung



In "The Inspection" spielt Pope einen jungen Mann, dessen Mutter ihn wegen seiner Homosexualität rausgeschmissen hat, bevor er sein Glück bei den Marines versucht – und ist damit auch ein Alter Ego seines Regisseurs Elegance Bratton (Interview mit Bratton). Die Rolle brachte ihm nicht nur eine Nominierung für den Independent Spirit Award, sondern sogar für den Golden Globe ein. Den Preis mit nach Hause nehmen durfte am Ende allerdings Austin Butler für "Elvis".



Jeremy Pope in "The Inspection" (Bild: X Verleih)

Tony-Rekord



Als erster Schwarzer und überhaupt erst sechste Person gelang Pope 2019 das Kunststück, gleich in zwei Kategorien parallel für den Tony Award nominiert zu sein. Sowohl die Nebenrolle im Musical "Ain't Too Proud – The Life and Times of the Temptations" als auch die Hauptrolle im Stück "Choir Boy" (von "Moonlight"-Autor Tarell Alvin McCraney) brachten ihm Nominierungen für den bekanntesten Bühnen-Preis der Welt ein. Am Ende ging er allerdings leer aus und musste sich den gestandenen Kollegen André De Shields bzw. Bryan Cranston geschlagen geben.

Basquiat

Popes bislang vielleicht bekannteste Theaterrolle ist die des berühmten Malers Jean-Michel Basquiat in "The Collaboration". Das Stück über die Zusammenarbeit von Basquiat und Andy Warhol feierte Premiere 2022 in London, ein halbes Jahr später wechselte die Inszenierung dann an den Broadway. An Popes Seite spielte Paul Bettany die zweite Hauptrolle, und genau wie Regisseur Kwame Kwei-Armah waren beide Schauspieler auch mit von der Partie sein, als jüngst die Kino-Adaption der Geschichte gedreht wurde.



Jeremy Pope (li.I und Paul Bettany in "The Collaboration" am Broadway (Bild: Golden Globe Awards)

One Night in Miami



Eine reale Person verkörperte Pope auch schon im Film "One Night in Miami", der ebenfalls auf einem Theaterstück basiert. Im Regiedebüt von Oscar-Gewinnerin Regina King spielte er in einer Nebenrolle den Soul- und R&B-Sänger Jackie Wilson, der vor allem in den 1950er und 1960er Jahren erfolgreich war und vom Magazin "Rolling Stone" zu einem der 100 besten Sänger aller Zeiten gewählt wurde.



Ryan Murphy



Serien-Guru Ryan Murphy ist bekannt dafür, besonders gerne mit queeren Schauspieler*innen zu kollaborieren, weswegen es kein Wunder ist, dass er auch Pope bereits mehrfach besetzt hat. Die Rolle des schwulen Drehbuchautors Archie Coleman in der utopischen Historienserie "Hollywood" bedeutete für den Schauspieler den Durchbruch jenseits der New Yorker Theaterszene und bescherte ihm sogar eine Nominierung für den Emmy. Anschließend übernahm er außerdem eine Rolle in der dritten Staffel der Serie "Pose".



Popstar-Momente



Dass Pope als Absolvent der American Musical and Dramatic Academy sich nicht nur aufs Spielen, sondern auch aufs Singen versteht, ist natürlich keine Überraschung. Dank seiner Rolle im Temptations-Musical "Ain't Too Proud" durfte er sich sogar eine Grammy-Nominierung einstreichen. Aber der Wahl-New Yorker singt nicht nur auf der Bühne, sondern veröffentlich auch immer mal wieder eigene Singles, darunter Cover-Versionen von Cyndi Lauper oder Earth, Wind & Fire oder vergangenes Jahr den Song "Uptown Apartment".



| Direktlink | Jeremy Popes Song "Uptown Apartment"

Vater Ty Pope



Zu seinem Vater hat Pope ein ganz besonderes Verhältnis. Der Profi-Bodybuilder und Pfarrer kaufte seinem Sprössling nicht nur Barbie-Puppen, sondern nähte ihm sogar die Kostüme, als er seine erste Rolle in einer Schulinszenierung des Musicals "Cats" spielte. Auch heute noch bezeichnet der 31-Jährige ihn als einen seiner engsten Freunde und inszenierte ihn 2021 sogar für eine Modeshooting des Magazins "W".

Vorbildfunktion

"Am liebsten würde ich darüber gar nicht nachdenken", sagt Pope in der kommenden Ausgabe des Magazins "Cosmopolitan" auf die Frage, wie leicht es ihm fällt, inzwischen selbst Vorbild für andere zu sein. "Ich habe Angst, dass ich mich verstelle und nicht mehr auf meine Instinkte höre, wenn ich zu viel darüber grübele, was andere von mir halten oder erwarten. Aber was ich versuche, ist vor allem, meine eigene, ganz persönliche Wahrheit nach außen zu tragen und zu leben. Denn das war auch mein Plan, als ich mich für die Schauspielerei entschied. Ich hatte nie vor, irgendjemandes Vorbild zu sein. Jetzt wo ich es scheinbar bin, kann ich einfach nur mit gutem Beispiel vorangehen und so leben, wie es mir guttut."

Infos zum Film



The Inspection. Drama. USA 2022. Regie: Elegance Bratton. Cast: Jeremy Pope, Gabrielle Union, Raúl Castillo. Laufzeit: 100 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: X Verleih. Kinostart: 24. August 2023