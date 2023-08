Wie lief es mit den Sex-Szenen, Ben Whishaw und Franz Rogowski?

Von Dieter Oßwald

Heute, 08:04h

Franz Rogowski (37) gehört zu den größten Schauspieltalenten seiner Generation. "In den Gängen" bescherte ihm den Deutschen Filmpreis. Seine Leistungen in "Transit", "Undine" oder "Luzifer" brachten ihm beste Kritiken. Für das schwule Drama "Große Freiheit" erhielt er den Deutschen Schauspielpreis-



Der offen schwule Brite Ben Whishaw (42) spielte in "Das Parfüm", in "Cloud Atlas" oder der queeren Lovestory "Lilting". Seit zehn Jahren gibt er den Erfinder Q in den James-Bond-Filmen, beim letzten 007 sogar mit offiziellem Partner.



Im Spielfilm "Passages", der am 31. August 2023 bundesweit im Kino startet, sind Whishaw und Rogowski erstmals gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Sie spielen ein gleichgeschlechtliches Ehepaar, das in eine Krise gerät, als sich einer der beiden in eine Frau verliebt. Das Drama von Ira Sachs lief Anfang des Jahres auf der Berlinale, dort trafen wir die beiden Darsteller zum Gespräch.

Kannten Sie sich bereits vor den Dreharbeiten?



Poster zum Film: "Passages" startet am 31. August 2023 bundesweit in den Kinos

Rogowski: Ich kannte Ben lediglich von der großen Leinwand und bin ein großer Bewunderer von ihm. Er ist ein ausgesprochen talentierter Schauspieler, den ich sehr liebe. Er verfügt über so viele Fähigkeiten, die ich selbst leider nicht besitze.



Wie intensiv trafen Sie sich vor dem Dreh?



Whishaw: Wir haben uns einmal in einem Café getroffen, das war aber keine sehr lange Begegnung. Zunächst saß ich dort mit Regisseur Ira Sachs zusammen. Als später noch Franz hinzukam, ist Ira gegangen, um uns beide alleine plaudern zu lassen. Franz war allerdings ziemlich müde, weil er gerade von Dreharbeiten zurückgekommen war. Wir haben uns da nicht sehr lange unterhalten. Auch später haben wir nie geprobt oder haben nach dem Dreh viel zusammen unternommen.



Rogowski: Stimmt, nach dieser sehr kurzen Begegnung in einem Café haben wir uns direkt in diese intime und dramatische Beziehung begeben! (lacht) Vielleicht hat das zu dem Spiel dazugehört. Man muss sich einfach vertrauen. Und den Mut haben, sich vor einer Kamera kennenzulernen. Intimität lässt sich nicht vorbereiten. Ab einem bestimmten Moment muss man sich darauf einfach einlassen.



Auf der Berlinale wurde der recht neue Beruf des Intimacy Coordinators gefeiert. Macht das die intime Sache für Darsteller*­innen einfacher? Oder geht es ohne Berater*in genauso gut?



Rogowski: Ich weiß zu wenig über diese aktuelle Diskussion, um als Experte aufzutreten. Ich finde, wenn man einen Coach benötigt, um mit seinem Regisseur über Intimität zu sprechen, dann stimmt doch bereits etwas nicht. Das hat sicher mit all diesen neuen Formaten zu tun, die pausenlos produziert werden. Und bei denen der Regisseur selbst zu einer Ware der Produktion wird. Er muss in kurzer Zeit viele Szenen abliefern, und es herrscht ständig eine Hierarchie, an deren Ende der Schauspieler eben liefern muss. Bei den Projekten, für die ich mich entscheide, braucht es keinen Intimacy Coach, denn da sind Regisseur und Schauspieler ihr eigener Coach.

Was war die erste Szene beim Drehbeginn?

Whishaw: Unsere erste Szene fand im Bett statt! (lacht)



Rogowski: Und wir hatten einen Streit!



Whishaw: Dann nahmen wir die Viagra-Pillen und hatten den nächsten Streit.



Rogowski: Ich war nicht sicher, ob ich eine echte Pille erwischt hatte oder das Placebo aus Zucker. Da war eine ganze Schachtel und eine der Viagra-Pillen wurde durch eine harmlose Tablette ersetzt. Deswegen habe ich mich eineinhalb Stunden lang gewundert, welche Pille ich genommen hatte.



Whishaw: Das war schon sehr beängstigend mit dieser Szene. Zu diesem Zeitpunkt kannten wir uns ja kaum und wir kannten auch unseren Regisseur Ira Sachs noch nicht sehr gut. Aber es gibt eben keine Abkürzung für die Intimität, man muss einfach damit anfangen, und alle müssen dafür bereit sein. Bei uns ging das sehr flott, und wir hatten schnell ein entspanntes Verhältnis zu einander. Das passiert einfach – oder es passiert eben nicht. Das lässt sich kaum vorhersagen.



Wie wurden die Sex-Szenen bewerkstelligt?



Rogowski: Es gab keine Proben für die Sex-Szenen. Es war unser erstes Mal! (lacht) Wir alle waren ein bisschen nervös, inklusive Ira unserem Regisseur. Zugleich war zu spüren, wie aufgeregt er war, diese Sex-Szene zu inszenieren. Für uns war das kein echter Sex, aber es war echte Intimität. Das ist eine sehr dünne Grenze, aber darum geht es beim Schauspielen schließlich. Man ist zufrieden, wenn es vorbei ist, wegen der ganzen Nervosität. Zugleich ist das so real, dass man es fast nicht vortäuschen kann. Eine Lüge kann bisweilen eine sehr große Aufgabe bedeuten!



Whishaw: Wenn ich mir diese Sex-Szene heute auf der Leinwand ansehe, ist das eine völlig andere Erfahrung als beim Drehen. Für Ira ging es sehr um das Inszenieren von Körpern. Damit ermöglicht er dem Publikum, an diesem Moment teilzuhaben – was im Kino sonst nicht sehr häufig vorkommt.



Welche Rolle spielt die Körperlichkeit bei Ihrem Schauspiel?



Rogowski: Ich habe eine Tendenz, möglichst viel in eine Körperlichkeit zu übersetzen, bei der nicht viel erklärt werden braucht. Manchmal funktioniert das, bisweilen klappt es nicht. Jedenfalls kämpfe ich immer sehr um solche Details, in der Hoffnung, dass sich spürbar werden, Wenn ich manche Szenen auf der Leinwand sehe, erinnere ich mich sehr deutlich, wie stark ich da gekämpft hatte – und das Ergebnis bleibt völlig unsichtbar! (lacht)



Ihre Figur Martin wurde schon häufig von ihrem Partner betrogen. Weshalb kommt es nun zum Ende dieser Beziehung?



Whishaw: Es war ein Punkt erreicht, an dem es einfach zu schmerzhaft, zu ermüdend und destruktiv für alle Beteiligten wurde. Irgendwann wurde es schwierig, die Beziehung dieser drei Menschen noch am Laufen zu halten. Sie funktionierte leider nicht mehr. Zugleich war diese gemeinsame Reise sehr berauschend und aufregend für Martin, so seltsam und unberechenbar das alles auch gewesen ist. Vieles muss das Publikum selbst entscheiden, gerade das macht den Film für mich so spannend.



Ihr Q im letzten Bond-Film hat nun ganz selbstverständlich einen Mann. Ist das ein kleiner Schritt für mehr Akzeptanz, 007 wird schließlich auch in homophoben Ländern gerne gesehen…



Whishaw: Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich vermute, das stimmt schon. Ich schätze, das ist eine gute Sache. Ich weiß nicht so recht, was ich über diesen Film sagen soll oder diesen Aspekt. Ja, es ist eine gute Sache!



Ihre Figur des Regisseurs will seine Umgebung ständig kontrollieren, kennen Sie solche Typen wie diesen Tomas?



Rogowski: Das gilt nicht nur für Regisseure. Viele Menschen möchte diese Kontrolle über ihr Leben haben. Und dafür verpassen sie die besten Momente, die das Leben bieten kann. Diese Tragik kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ich möchte unbedingt meine Existenz kontrollieren, und dann misslingt es mir gründlich. Da mache ich mir so viele Gedanken, wer ich sein möchte? Wer ich sein sollte? An einem einzigen Tag kann man so vieles sein. Aber oft hält man an etwas fest, das man eben gerade nicht ist. Solche persönlichen Kämpfe im Leben kenne ich, deswegen habe ich sie mit meiner Figur geteilt.

Infos zum Film



Passages. Drama. Frankreich 2023. Regie: Ira Sachs. Cast: Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulos, Franz Rogowski, Erwan Kepoa Falé, Olivier Rabourdin, Caroline Chaniollea, Radostina Rogliano. Laufzeit: 92 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 16. Verleih: MUBI. Kinostart: 31. August 2023